Ligue 1: le RC Lens dévoile ses nouveaux maillots

A un mois de la reprise du championnat de Ligue 1, le RC Lens a présenté ce lundi ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2021-2022. Le premier conserve les traditionnelles couleurs du club Sang&Or. Le second, vert et noir, fait écho aux couleurs originelles de la formation du Pas-de-Calais.

Comme de nombreux clubs de Ligue 1, le Racing Club de Lens a présenté ses maillots pour la saison 2021-2022. Concernant la tunique que les Lensois porteront au stade Felix-Bollaert, pas de surprise pour les couleurs. Les joueurs lensois conservent le traditionnel maillot Sang&Or. Il y a en revanche du changement pour le design puisque les Nordistes vont troquer leurs rayures pour une diagonale rouge. Le Racing et Puma, son équipementier, ont voulu ainsi rendre hommage à l’équipe de la saison 1982-1983 qui avait terminé à la 4eme place de la feu-Division 1. A domicile, les joueurs de Franck Haise porteront un short rouge et des chaussettes jaunes.

Un étonnant maillot extérieur

La grande surprise vient du maillot extérieur. Les Lensois revêtiront une tunique à fines rayures vertes et noires. Les couleurs originelles du club. "Le maillot extérieur s’inspire des premières couleurs du club : le vert et le noir, confirme le RCL sur son site. La première pour rappeler la Place Verte, lieu de pratique du football à Lens à l’époque, et la seconde en référence au charbon et au passé minier du territoire. Cent quinze ans après la création du club, cette tunique remet au goûut du jour ces couleurs pour célébrer le patrimoine lensois hors des frontières "Sang et Or"." Septième de L1 la saison passée, Lens débutera l’exercice 21-22 à Rennes.