Ligue 1: les chiffres de la LFP sur les déplacements des clubs en avion et en train

Alors que la polémique du "char à voile" au PSG suscite de nombreuses réactions, la Ligue de football professionnel (LFP) assure vouloir gagner en efficacité énergétique sur tout un tas de problématiques.

Sur le sujet de la sobriété énergétique, au sein de l’Association des Ligues de Sport Professionnel, la Ligue de football professionnel (LFP) participe activement au groupe de travail lancé le 22 août par le Ministère des Sports. Des réflexions sont actuellement en cours pour gagner en efficacité énergétique.

Le chauffage, la climatisation et l’éclairage sont bien sûr au centre des discussions avec les clubs. L’objectif de la LFP est de réduire de 10% la consommation d’énergie au cours des deux prochaines années par rapport à 2019. Preuve du volontarisme de la LFP, les critères RSE qui comprennent les questions environnementales seront renforcés de manière significative pour l’obtention de la Licence Club pour la saison 2023/2024.

Les clubs incités à réaliser leur propre bilan carbone

En 2020, un travail de calcul de l’empreinte carbone des déplacements des joueurs et des spectateurs a été réalisé par le cabinet expert Ecoact au niveau de la Ligue, sur la base de la saison 2018/2019 (alors dernière saison complète avec du public), afin d’obtenir une première photographie concrète de l’impact carbone lié au déplacement.

Ce premier calcul a permis d’obtenir les données suivantes :

► Sur l’ensemble des matchs de la saison 2019/2020 de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, 65% des trajets ont été effectué en avion, 31% en bus et 4% en train.

►66% des clubs sont prêts à envisager de réaliser tout déplacement dont le trajet serait inférieur à 4h en bus, voire le font déjà; et 19% des clubs sont prêts à essayer sur quelques matchs.

► 26% des clubs sont prêt à recourir au train pour un trajet direct inférieur à 3h et 39% sont prêt à essayer pour quelques matchs.

► Sur les émissions carbones totales émises liées au déplacement, 87% proviennent du déplacement des supporters pour se rendre au stade.



Depuis juin 2022, les clubs professionnels de football sont désormais incités à réaliser leur propre bilan carbone afin d’élaborer une stratégie bas carbone et un plan d’actions concret visant à diminuer leur impact carbone.