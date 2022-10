Ligue 1: Lille va devoir payer une grosse somme dans l'affaire Leão

Pour avoir rompu de façon unilatérale son contrat avec le Sporting Portugal en 2018 avant de rejoindre le LOSC, Rafael Leão va devoir s'acquitter d'une grosse somme. Lille devra aussi régler une partie de cette amende qui s'élève au total à plus de 20 millions d'euros.

Mai 2018. Excédés depuis de longues semaines par les mauvais résultats de leur équipe, des supporters du Sporting font irruption au centre d’entraînement. Cagoulés, ils décident de forcer la sécurité des installations sportives avant d'agresser physiquement joueurs et entraîneurs. Pendant leur attaque qui dure une quinzaine de minutes, ils saccagent les vestiaires et brutalisent des membres du personnel avec des ceintures.

Choqués par l'extrême violence de cet épisode, plusieurs joueurs préfèrent quitter le club pour tourner la page. C’est le cas de Rafael Leão. Après avoir procédé à une résiliation unilatérale de contrat, ce grand espoir du football portugais alors âgé de 19 ans prend la direction de la France et du Losc, où il poursuit sa belle progression en claquant huit buts pour sa première (et seule) saison en Ligue 1.

Un gros coup dur pour Lille

A 23 ans, Rafael Leão fait aujourd’hui le bonheur de l’AC Milan et est annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens. Mais si tout se passe bien pour lui sur le plan sportif, la situation est plus compliquée en coulisses. En 2020, Leão été condamné par le Tribunal arbitral du sport portugais (TAD) à dédommager le Sporting CP à hauteur de 16,5 millions d'euros pour avoir rompu son contrat de façon unilatérale et sans motifs suffisants à l'été 2018. Cette histoire concerne aussi le Losc. En février dernier, le club nordiste a été déclaré par le Tribunal arbitral du sport international (TAS) "solidairement responsable" de la dette de plusieurs millions d'euros que Leão doit régler au Sporting CP. Un gros coup dur pour les Dogues, qui avaient décidé de faire appel pour se défendre et contester cette décision.

Mais selon les informations du quotidien portugais Record, le recours déposé par les dirigeants lillois a été rejeté par le Tribunal fédéral suisse, qui avait été saisi en appel après la décision du TAS de condamner solidairement le joueur et Lille. Concrètement, le Losc va donc devoir payer une partie de l’amende, qui avec les pénalités de retard s’élève désormais à plus de 20 millions d’euros. Le club devra aussi régler divers frais de procédure et d’indemnisation, pour près de 190.000 euros. D’après Record, il faut maintenant attendre une décision de la Chambre de résolution des Litiges de la FIFA pour savoir ce que Leão et le Losc devront très exactement payer. Le Portugais pourrait être soutenu par l’AC Milan, qui serait prêt à prendre en charge une partie de son amende, à condition qu’il accepte de prolonger son contrat qui court jusqu’en 2024.