Ligue 1: Monaco enchaine une septième victoire, Metz se saborde sur le fil

Intraitable depuis plusieurs semaines, Monaco a battu Angers ce dimanche (2-0) pour ainsi revenir à hauteur de Rennes au classement. Dans les autres matchs, Metz a manqué la victoire à Montpellier dans les derniers instants (2-2), Brest a dominé Clermont à dix (2-0), et Reims s'est imposé à Lorient (2-1).

Monaco-Angers (2-0): 7 sur 7 pour l’ASM, qui revient sur Rennes

Monaco maintient la pression. Inarrêtable depuis la mi-mars, le club de la Principauté a signé ce dimanche une septième victoire de suite en Ligue 1, en disposant d’Angers à Louis-II (2-0). Un succès acquis sur un premier but chanceux, puisque le portier du SCO Mandrea a repoussé une frappe de Fofana sur son propre défenseur Bamba pour un CSC (1-0, 42e), puis un deuxième but de l’inévitable Ben Yedder à l’heure de jeu (2-0, 61e) sur un décalage de Volland. Mais un succès ô combien précieux, puisqu’il permet à l’ASM (4e, 62 points) de revenir une nouvelle fois à hauteur de Rennes au classement, et à trois longueurs de l’OM en attendant le choc contre l’OL.

Angers, de son côté, reste 15e du classement avec quatre longueurs d’avance sur Saint-Etienne, 18e et barragiste. Le maintien n’est donc pas encore acquis.

Brest-Clermont (2-0): les Brestois font le travail à dix

Disputer un match avec un joueur en moins ? Pas de problème pour les Brestois. Réduits à dix dès la 23e minute de jeu après un vilain tacle de Del Castillo sur la cheville de Dossou, les Bretons ont d’abord fait le dos rond, avant de faire basculer la rencontre sur deux séquences, en deux minutes. Brassier a ainsi ouvert le score à la 60e sur un corner (1-0), avant que Mounié ne double la mise à la 62e d’une tête à bout portant sur un centre de Belaili (2-0).

Avec ce nouveau succès, Brest (11e) revient à trois points de Lille et peut espérer terminer dans la première partie de tableau cette saison. Pour Clermont, 17e avec deux petits points de plus que Saint-Etienne, il faudra se battre jusqu’au bout.

Montpellier-Metz (2-2): une glissade fatale aux Grenats

Le soupir de Frédéric Antonetti au coup de sifflet final en dit long. Sur la pelouse de la Mosson, le FC Metz a sans doute balancé ce dimanche son dernier espoir de maintien. Et il l'a fait avec la manière... Alors qu'ils menaient 2-0 face à des Montpelliérains presque en vacances, après des buts de Delaine (24e) et Mafouta (70e) qui leur permettaient de virtuellement repasser devant Bordeaux, et qu'ils ont même eu l'occasion du 3-0, les Grenats se sont sabordés en fin de partie...

Tandis que le MHSC est revenu à 2-1 sur une tête de Souquet (80e), Metz a offert l'égalisation à Montpellier dans le temps additionnel, lorsque que Kouyaté - en protégeant le ballon pour obtenir un six mètres - a glissé, et vu Delaye servir Wahi pour l'égalisation (2-2, 90e+1). Un but qui ne change pas la saison des Héraultais, 13es, mais qui laisse donc Metz en position de lanterne rouge, à six longueurs de Sainté et huit de Clermont. La Ligue 2 se profile.

Lorient-Reims (1-2): les Merlus manquent le coche

Face à une équipe de Reims qui n’a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison, et alors que ses concurrents directs dans la bataille pour le maintien ont tous peiné ce week-end, Lorient avait l’occasion de faire une belle opération. Mais il a chuté chez lui. Après l’ouverture du score de Zeneli pour Reims (1-0, 17e), les Merlus ont pourtant recollé au score sur un joli rush solitaire de Moffi (1-1, 32e) parti tout seul – et tout droit – depuis son propre camp. Mais Touré a offert la victoire aux Rémois juste avant l’heure de jeu (2-1, 59e).

Lorient est 16e avec trois longueurs d’avance sur l’ASSE, Reims est 12e, tranquillement installé dans le ventre mou de la Ligue 1 avec 43 points.