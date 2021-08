Ligue 1: Monaco-Lens en direct

Bonjour à tous !

Bonjour à tous et bienvenue sur le site RMC Sport pour suivre en direct commenté la rencontre de la 3e journée de Ligue 1 entre l'AS Monaco et Lens. Les Monégasques recoivent à Louis II et doivent se reprendre après avoir pris seulement un point lors des deux premières journées. La rencontre sera à suivre avec notre direct commenté mais aussi à la radio sur les antennes RMC. Coup d'envoi programmé à 17h.