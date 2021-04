Ligue 1: Monaco s'en sort de justesse à Angers et met la pression sur l'OL et Lille

Monaco a évité le piège angevin grâce à un but de Wissam Ben Yedder en fin de match ce dimanche en Ligue 1 (1-0). L'ASM prend provisoirement la seconde place du championnat et met la pression sur Lille et Lyon, qui s'affrontent ce soir en clôture de la 34e journée.

Le rouleur compresseur monégasque a bien failli s'enrayer. Avant d'être sauvé par l'inévitable Wissam Ben Yedder. Bien mal embarqué dans une rencontre qui avait tout du match piège, le club du Rocher s'en est finalement sorti grâce à un but de l'international français (son 18e cette saison) à la 80e minute de jeu. Magnifiquement servi en profondeur par Youssouf Fofana, il n'a pas tremblé en ajustant Paul Bernardoni d'un subtil ballon piqué.

Avant de céder devant Ben Yedder, le portier du SCO avait d'abord écarté les rares tentatives monégasques. Face à des Angevins muets depuis trois rencontres en Ligue 1 avant le coup d'envoi, l'ASM n'a en effet jamais été inquiétée défensivement mais a péché dans la finitition.

Angers, bien en place, a laissé quelques rares situations à l'ASM, mais Stevan Jovetic (14e) puis Aleksandr Golovin (43e) ont tour à tour perdu leur face à face contre Bernardoni. Au retour des vestiaires, c'est la barre transversale qui a repoussé la reprise à bout portant de Guillermo Maripan, pour ce qui est l'une des rares occasions de Monaco en seconde période.

Jovetic est sorti blessé

L'ASM peut avoir le sourire grâce à cette victoire qui la met provisoirement sur la deuxième marche du podium. Seul bémol de l'après-midi monégasque en Anjou: la perte de Stevan Jovetic dès la 18e minute. Le buteur monténégrin, auteur de trois réalisations sur les quatre dernières journées de Ligue 1, a été contraint de céder sa place à Wissam Ben Yedder, sur le banc en début de match avant de se muer en sauveur. L'ancien joueur de l'Inter Milan avait dû déclarer forfait mercredi en demi-finale de Coupe de France contre l'OL (2-0) à cause d'une douleur musculaire au mollet et il se pourrait qu'il s'agisse d'une rechute.

Le week-end prochain, les Monégasques accueilleront l'OL en clôture de la 35e journée de Ligue 1 (dimanche à 21h). Grâce à cette victoire arrachée au stade Raymond Kopa, ils sont sûrs de défier les hommes de Rudi Garcia avec - au moins - un point d'avance. Tout dépendra du résultat des Lyonnais contre Lille dans le choc de cette 34e journée ce dimanche (21h). Dans cette course au titre complètement folle, chaque point va valoir très cher. A ce niveau, l'ASM a assuré l'essentiel.

Le classement provisoire

1. PSG, 72 points

2. Monaco, 71 points

3. Lille, 70 points (-1)

4. Lyon, 67 points (-1)