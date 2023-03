Ligue 1: Montpellier freine l’OM, la place de dauphin menacée par Lens

Sans inspiration, l’OM a été tenu en échec par Montpellier (1-1) vendredi en ouverture de la 29eme journée de Ligue 1. En cas de victoire à Rennes samedi soir, Lens retrouvera sa place de dauphin.

L’OM toujours à la peine au stade Vélodrome. Les Marseillais n’ont pu faire mieux qu’un match nul face à Montpellier 1-1 vendredi pour le compte de la 29eme journée de Ligue 1. Tout s’est joué en première période. Matteo Guendouzi sur penalty a répondu à un but d’Arnaud Nordin. Face à une formation héraultaise qui n’a plus rien à espérer en championnat, l’équipe marseillaise perd deux points importants dans la course au podium et démontre une fois de plus ses grandes difficultés pour s’imposer à domicile.

Le dernier succès de l’OM au Vélodrome en L1 remonte au 14 janvier (3-1 contre Lorient). Avec ce résultat nul, la deuxième place des Marseillais est en danger puisqu’une victoire lensoise à Rennes samedi soir permettra aux Sang&Or de retrouver leur statut de dauphin à la faveur d’une meilleure différence de buts.

Le penalty de Guendouzi

L’OM qu’on avait laissé sur une victoire à Reims avant la trêve internationale, aborde la rencontre sans inspiration et avec fébrilité sur le plan défensif. Les joueurs d’Igor Tudor se font d’ailleurs punir sur un contre montpelliérain conclu par Arnaud Nordin (0-1, 11e). Dans la foulée, Boubakar Kouyaté sort sur une civière après un gros choc avec Vitinha (17e).

Le défenseur du MHSC est remplacé par Mamadou Sakho qui, après avoir reçu une belle bronca pour son passé de titi parisien, s’illustre en touchant le ballon avec le bras dans sa surface sur un tir d’Alexis Sanchez. Habituel tireur de penalty, l’attaquant chilien laisse Matteo Guendouzi égaliser et reprendre un peu de confiance dans une période difficile (1-1, 43e).

Malgré l’entrée de Dimitri Payet en fin de rencontre, les Phocéens, sans génie, ne trouveront jamais la faille. Alors que l’OM lâche deux points, Michel Der Zakarian, toujours invaincu depuis sa prise de commandes à Montpellier, enchaine un septième match de rang sans défaite et permet à son club de s'éloigner de la zone rouge. Prochain rendez-vous pour l’OM, le week-end prochain à Lorient. Montpellier accueillera Toulouse.