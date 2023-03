OM-Montpellier: pourquoi Guendouzi a tiré le penalty à la place de Sanchez

24 heures après sa conférence de presse explosive, où il s'est notamment exprimé sur son positionnement, Matteo Guendouzi a assumé ses propos en transformant sans trembler un pénalty contre Montpellier ce vendredi.

Matteo Guendouzi a des choses à prouver ce vendredi. Titulaire face à Montpellier en ouverture de la 29e journée de Ligue 1 au Vélodrome, l'international français (7 sélections), zappé par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, a remis l'OM sur de bons rails.

Surpris par l'ouverture du score d'Arnaud Nordin, les Marseillais ont obtenu un pénalty après une main de Mamadou Sakho, entré en cours de match. Surprise: le tireur ne s'appelle pas Alexis Sanchez, mais Matteo Guendouzi. Le numéro 6 olympien ne s'est pas fait prier et a pris le ballon après avoir discuté avec le Chilien, avant de transformer la sentence avec sang-froid, d'une frappe tendue à ras-de-terre.

>> Suivez OM-Montpellier en direct

Pas satisfait de son positionnement

Si le choix du tireur interpelle - d'autant qu'Alexis Sanchez reste le numéro un dans l'exercice - le milieu fait partie des prétendants pour tirer les pénalties, au même titre que Cengiz Ünder. Il avait d'ailleurs marqué à onze mètres en Ligue des champions contre le Sporting à l'automne (0-2). Sa décision était-elle une nouvelle pique pour son coach Igor Tudor, qui en "attend toujours plus de lui"?

Ce jeudi en conférence de presse, l'ancien joueur d'Arsenal avait expliqué ne pas se sentir complètement à l'aise à son poste. "Le coach me met au poste où je suis le plus bénéfique pour l’équipe, mais c’est vrai que je me sens mieux dans le double pivot. Je me sens plus à l’aise à ce poste, c’est là où je peux exprimer mes qualités et j’ai mes repères mais il faut d’abord penser à l’équipe avant de penser à soit, rappelait Guendouzi en conférence de presse. Sous l’attaquant, ça ne correspond à mes critères de base mais je l’ai bien fait plusieurs fois. Mais c’est vrai que parfois je n’étais pas au mieux. A ce poste je touche moins le ballon, et je me sens parfois inutile mais il faut s’adapter pour l’équipe. Il faut savoir s’adapter à n’importe quelle position. (…) Sampaoli et Tudor, ce n’était pas le même football. Quand j’étais plus haut avec Sampa, j’avais plus de liberté et je pouvais changer avec les mecs derrière." Ce vendredi, Matteo Guendouzi avait visiblement un message à faire passer.