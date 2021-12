Ligue 1, multiplex en direct: un choc Rennes-Nice pour le podium, plusieurs duels pour le maintien

En attendant le choc de la soirée entre le PSG et Monaco, la 18e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec le multiplex de 15h. Au programme notamment: un alléchant duel entre Rennes et Nice, respectivement deuxième et cinquième du classement. La bataille pour le maintien promet du suspense avec les matchs Metz-Lorient et Troyes-Bordeaux. Enfin, Angers recevra Clermont pour tenter de se rapprocher du podium. Le multiplex de 15h, c'est en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Les compos pour Metz-Lorient : Metz : Caillard - Centonze, Bronn, Kouyaté, Delaine - Maïga, Pajot, Sarr - Boulaya - De Préville, Nguette.



Lorient : Nardi - Silva, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Le Fée, Abergel - Ouattara, Moffi, Diarra. Les compos pour Angers-Clermont : Angers : Petkovic - Ebosse - Traoré, Thomas - Cabot, Ounahi, Mangani, Fulgini, Doumbia - Boufal, Cho. Clermont : Djoco - Zedadka, Mendy, Ogier, N'simba - Abdul Samed, Gastien - Seidu, Iglesias, Magnin - Bayo. Bonjour à tous A partir de 15h suivez en direct le multiplex de la 18e journée de Ligue 1. Quatre matchs sont prévus: Angers-Clermont

Metz-Lorient

Rennes-Nice

Troyes-Bordeaux