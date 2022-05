Ligue 1: Nantes fait durer le plaisir en renversant Rennes, qui perd gros après le derby

Nicolas Pallois a offert la victoire au FC Nantes face au Stade Rennais en championnat (2-1), quatre jours après la victoire en Coupe de France. Rennes s'éloigne de la Ligue des champions.

Les Canaris restent sur leur petit nuage. Quatre jours après la victoire en finale de la Coupe de France, le FC Nantes s'est adjugé mercredi soir le derby de l'Ouest en s'imposant à domicile 2-1 contre le Stade Rennais. Le match a basculé en seconde période, avec une étonnante reprise de volée de Nicolas Pallois sur un corner de Ludovic Blas (71e). Les supporters de La Beaujoire n'ont pas manqué de chanter à la gloire du robuste défenseur central.

Ce résultat porte un sérieux coup aux ambitions européennes du Stade Rennais, qui s'éloigne du podium et pointe au 5e rang. Avec un succès, Bruno Genesio et ses hommes seraient restés au contact de la 3e place, occupée par l'AS Monaco et qualificative pour les barrages de la Ligue des champions. Il y a désormais trois points d'écart. Mais pas seulement: l'OGC Nice s'est intercalé à la 4e place, à la faveur de son succès obtenu plus tôt dans la journée face à l'AS Saint-Étienne.

Tait avait ouvert le score

Les Rennais peuvent avoir des regrets. Avec leur meilleure équipe disponible et onze jours de repos, ils avaient ouvert le score grâce à Flavien Tait (32e). Mais leur adversaire, qui n'avait effectué qu'un seul entraînement depuis la fête au Stade de France, a su égaliser avec un but de Kalifa Coulibaly avant la mi-temps (45e). La performance nantaise est d'autant plus remarquable au vu de la feuille de match: Antoine Kombouaré a fait démarrer son équipe en se passant de cinq titulaires de la finale (Chirivella, Kolo Muani, Simon, Coco sur le banc, Girotto en raison d'un heureux événement).

"On a surfé sur l'euphorie de la victoire en Coupe de France, s'est réjoui le milieu nantais Samuel Moutoussamy au micro de Canal+. On a une cohésion... Je n'ai jamais vécu ça depuis que je fais du foot. On ne lâche rien, on s'accroche, on est tous soudés, on se bat les uns pour les autres. En ce moment, on est en pétard!"

Le coup de gueule de Traoré

Sans surprise, l'ambiance était radicalement différente parmi les rangs rennais. Le latéral Hamari Traoré n'a pas mâché ses mots: "On n'a pas montré notre visage. Il faut le faire contre Marseille et vite se remettre en question. Ce qu'on a fait ce soir, c'est insuffisant pour être 2e ou 3e (...), on ne mérite pas d'être sur le podium. J'en veux au groupe et je m'en veux aussi".

Ce match contre l'OM est prévu samedi, au Roazhon Park dans le cadre du multiplex de la 37e journée. Le dernier match sera prévu à Lille, le 21 mai. Le FC Nantes, lui, doit se rendre à Lyon avant de conclure à domicile contre Saint-Étienne.