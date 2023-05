Ligue 1: Nantes sombre à Brest et devient relégable

Quatre jours après sa lourde défaite en finale de la Coupe de France, le FC Nantes s'est incliné 2-0 sur la pelouse du Stade Brestois. Le club coaché par Antoine Kombouaré tombe à la 17e place et devient premier relégable.

Encore sonnés par leur déroute samedi en finale de Coupe de France, face à Toulouse (1-5), les Nantais se sont inclinés 2-0 à Brest, qui leur a cédé la redoutable 17e place de relégable, mercredi lors de la 33e journée de Ligue 1. Encore une fois, les Canaris ont attendu d'être menés 2-0 pour réagir. Mais plombés par une boulette d'Alban Lafont face à Jérémy Le Douaron (18e) et enfoncés par une tête de Mathias Pereira Lage (35e), pas aidés par les choix tactiques encore confus d'Antoine Kombouaré, ils n'ont pas réussi à relever la tête.

>> Revivez le direct du match Brest-Nantes (2-0) sur RMC Sport

Pourtant, il y a urgence: après avoir compté jusqu'à dix points d'avance sur la zone rouge, les Nantais sont désormais 17es à égalité de points avec Strasbourg (32 pts), qu'ils recevront dimanche (15h) avant d'aller retrouver Toulouse, leurs bourreaux du Stade de France (5-1), la semaine prochaine. Et maintenant que le beau parcours en Coupe de France a pris des airs de trompe-l'oeil, difficile de savoir où les Canaris, qui restent sur dix matchs sans victoire en L1, pourront trouver les ressources pour rebondir.

Kombouaré avait pris les devants lundi, assurant que trois victoires suffiraient sur les six derniers matchs. Mais son discours passe de moins en moins, auprès de ses joueurs comme de son président Waldemar Kita. Et rien ne dit que la Beaujoire restera compréhensive dimanche.

De l'air pour Brest

Les Brestois en revanche se donnent de l'air et confirment leur bonne dynamique actuelle, en remontant à la 14e place (35 pts). Avec en prime une victoire sur leur bête noire, puisqu'ils n'avaient plus battu Nantes depuis 2010 et avaient encaissé un rude 4-1 en octobre à la Beaujoire.

Mercredi soir, les Canaris ont donné l'illusion pendant quelques minutes, mais le rythme s'est vite tassé et après moins d'un quart d'heure, les vagues brestoises ont commencé à déferler. Et il n'en a pas fallu beaucoup pour faire céder Lafont, pourtant si souvent infranchissable. S'avançant à la limite de sa surface pour un dégagement sans pression, le gardien a manqué son geste, trébuché et laissé Le Douaron, en embuscade, ajuster dans le but vide (1-0, 18e). Et face à des Canaris soudain dépassés, incapables de se trouver sur le terrain, les Brestois ont doublé la mise grâce à une tête décroisée de Pereira Lage, pas inquiété dans la surface, sur un centre de Kenny Lala (2-0, 35e).

Déjà trois fois sur leurs quatre matchs précédents, les Canaris avaient été menés 2-0 dès la première période: ils s'étaient rebellés à temps pour arracher le nul 2-2 face à Monaco, trop tard à Auxerre (2-1) et pas du tout face à Toulouse (5-1). À Brest, l'entrée de Ludovic Blas, capitaine en perdition samedi laissé sur le banc au coup d'envoi, les a remis dans le sens de la marche. Le milieu offensif a même rapidement mis Marco Bizot à contribution sur deux frappes (52e et 54e). Puis le gardien brestois a dû s'employer face à Mostafa Mohamed (58e, 78e) et Florent Mollet dans le temps additionnel. Mais cela n'a pas suffi, et la défense Jaune et Vert a encore dû s'employer pour éviter de voir les Brestois, poussés par un stade plein et enthousiaste, alourdir encore la note.