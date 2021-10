Ligue 1: pourquoi Amazon et la LFP n'ont pas diffusé sur les réseaux sociaux les images du but de Khazri

Info RMC Sport - Le but totalement fou inscrit par Wahbi Khazri samedi lors de Metz-ASSE (1-1) n'a pas été relayé sur les réseaux sociaux par le diffuseur Amazon ni par la Ligue. C'est à la fois une question d'utilisation des images et une volonté de la LFP de ne pas laisser filtrer d'extraits.

Un éclair de génie. Un petit bijou qui aurait pu offrir une belle publicité à la Ligue 1. Mais malheureusement personne ne peut en profiter. A moins de risquer la suspension de ses comptes en publiant la vidéo sur Twitter ou Instagram. Vendredi après-midi, Wahbi Khazri a été l’auteur d'un lob incroyable de 68 mètres lors de la rencontre entre Saint-Etienne et Metz (1-1), dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.

"Après tant de tentatives, c'est bien que ça rentre ! Ce but est important. Je remonte avec le ballon, j'ai zéro solution, je vois le gardien très avancé donc je me dis que c'est la seule solution de tenter. Et après il faut de la réussite pour que ça rentre... Le plus beau but de ma carrière ? Oui je pense", s'est réjoui le milieu tunisien.

Une volonté de la Ligue de protéger ses droits

Il s'agit du but le plus lointain inscrit dans le championnat de France depuis qu'Opta tient sa base de statistiques (2006). Mais ce moment n'a pas été relayé sur les réseaux sociaux par le diffuseur Amazon, ni par la Ligue de football professionnel. Ce qui n'est pas passé inaperçu. Beaucoup se demandent pourquoi il n'est pas possible de voir ou revoir ce but exceptionnel. Selon nos informations, il s'agit d'une question d'utilisation des images. Les lots achetés par le géant américain ne comprennent pas les droits d'exploitation de ce type de séquence sur les réseaux sociaux. En direct ou même en quasi-direct à l'inverse de Free et son application. Amazon ne pouvait donc pas relayer ce but splendide.

Toujours selon les informations de RMC Sport, c'est aussi une volonté de la Ligue qui souhaite absolument protéger ses droits en ne laissant pas filtrer d'extraits. Mais la bonne nouvelle, c’est que Saint-Etienne et la Ligue pourront utiliser ces images à partir de ce dimanche soir minuit. Peut-être un peu tard pour s'offrir un éclairage mondial.