Metz-Saint-Etienne: le lob extraterrestre de 68 mètres de Khazri, inscrit depuis son camp

En déplacement à Metz samedi lors de la 12e journée de Ligue 1, l'attaquant de Saint-Etienne Wahbi Khazri a égalisé pour les Verts d’un lob incroyable de 68 mètres.

C’est assurément l’un des buts de l’année. On joue la 15e minute dans le match de la peur de la 12e journée de Ligue 1 entre Metz et Saint-Etienne quand Wahbi Khazri signe un coup de génie. Sur une action messine, l’attaquant tunisien récupère le ballon dans sa propre surface de réparation. Pas attaqué, il remonte la balle. A dix mètres du rond central, dans son propre camp, l'ancien joueur de Bastia voit Alexandre Oukidja avancé. Il tente alors un coup de génie avec un lob fou sur le portier des Grenats. Sa frappe puissante finit sa course au fond des filets. Le Tunisien était à 68 mètres de but messins.

"Je l'ai beaucoup tenté, des fois on s'est moqués de moi..."

Il s'agit du but le plus lointain depuis qu'Opta tient sa base de statistiques en 2006. Selon la Ligue de football professionnel (LFP), deux buts de plus de 60 mètres ont été inscrits en L1 depuis 2007, ceux du Niçois David Hellebuyck (66,2 m) en 2008, et du joueur d'Evian-Thonon-Gaillard Saber Khalifa (64,3 m) en 2013.

Le lob fou de Khazri © Amazon Prime

La joie de Khazri © Amazon Prime

Claude Puel © Amazon prime

"Je l'ai beaucoup tenté, des fois on s'est moqués de moi, mais quand ça réussit, c'est bien. C'est bien pour l'équipe surtout", a déclaré à la mi-temps le milieu offensif, au micro de Prime Video. Je remonte la balle et je n'ai pas trop de solutions, je tente, et il y a la réussite au bout."

Ce but d'anthologie permet aux Verts, en blanc à Saint-Symphorien, d'égaliser après un somptueux coup franc signé Farid Boulaya en début de match (8e). Il offre même l'occasion (et ce n'est pas arrivé souvent cette saison) à Claude Puel de sourire et d'applaudir sur le bord de la touche.