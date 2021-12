Ligue 1: pourquoi Lens aura un maillot spécial face au PSG

Les joueurs du RC Lens porteront un maillot spécial pour affronter le PSG samedi soir au stade Bollaert pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Une tunique collector pour célébrer la Sainte-Barbe, la patronne des pompiers et surtout des mineurs.

Une fois n’est pas coutume, les joueurs de Lens ne porteront pas leur traditionnel maillot aux couleurs Sang et Or samedi soir au stade Bollaert. Pour la réception du PSG et de ses stars, les Nordistes revêtiront un maillot collector. Cette affiche de la 17eme journée de Ligue 1 tombe le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbara. Ou de la fameuse Sainte-Barbe.

Leca: "Moi aussi j’aurai un maillot spécial"

Dans le Nord, cette journée est marquée par des fêtes en l'honneur de la patronne des pompiers et surtout des mineurs. Un évènement qui compte pour les joueurs de Franck Haise. Même pour le gardien natif de Bastia Jean-Louis Leca: "La Sainte-Barbe est importante aussi en Corse par rapport aux pompier, a indiqué l’ex-portier de Bastia. Mais je ne savais pas que c’était la fête des mineurs. Quand on s’imprègne des valeurs du club, quand on s’intéresse à la région, à l’importance des traditions, c’est quelque chose qui nous touche. On sait qu’il y aura un maillot bien spécifique pour cette rencontre. On est forcément impliqué. On connait l’importance du bassin minier. On va essayer de donner le maximum. On va faire en sorte que nos supporters soient fiers de cette équipe. On ne lâchera pas de la 1ere à la 90eme comme on le fait depuis 20 mois."

Le maillot de Lens face au PSG © @twitter.com/RCLens

Pour ce qui est du maillot, il a été présenté cette semaine aux joueurs. Si les retours sont positifs, Jean-Louis Leca n’a pas rien lâché face aux journalistes : "Vous aurez la surprise demain (samedi)… ", a-t-il souri avant que le club et son équipementier ne dévoile un maillot noir et doré. "On a eu un premier échantillon. Nous avons été concertés pour savoir ce qu’on en pensait après un premier jet. Il y a eu quelques petites modifications. Il a été très bien pris par tout le monde. Je suis fier car moi aussi j’aurai un maillot spécial. Ça n’avait pas été fait les autres années. Mais le plus important est d’apporter de la joie au public si on fait quelque chose de grand."