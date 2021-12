PSG: Ramos à nouveau forfait pour le match contre Lens

Absent de la séance d'entraînement du PSG ce vendredi matin, Sergio Ramos ne fera pas partie du groupe de Mauricio Pochettino pour le déplacement à Lens samedi. Il a ressenti une fatigue musculaire après son premier match.

Il faudra attendre un peu pour le revoir sous le maillot parisien. Déjà absent mercredi lors du nul concédé par le PSG contre l’OGC Nice (0-0) au Parc des Princes, Sergio Ramos manquera samedi le déplacement à Lens (21h), dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Il n'était pas à l'entraînement ce matin. Dans un communiqué publié ce vendredi, Paris précise que "sa charge de travail a été adaptée pour une fatigue musculaire suite à la reprise en compétition".

L’Espagnol reprendra l’entraînement avec le groupe dimanche. Neymar, Julian Draxler et Ander Herrera complètent la liste des absents pour Lens. Du côté des retours, Georginio Wijnaldum postule pour une place dans le groupe.

Un seul match pour Ramos cette saison

Recruté cet été, Ramos a longtemps été freiné par des problèmes récurrents à un mollet, qui ont retardé son intégration et semé le doute sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau du haut de ses 35 ans. L’ancien capitaine du Real Madrid a dû prendre son mal en patience et attendre la 15e journée pour faire ses grands débuts avec son nouveau club. Titulaire dimanche à Saint-Etienne (3-1), aux côtés de Marquinhos, il a livré une prestation très sérieuse, avec maîtrise et expérience.

"Pouvoir rejouer et me sentir à nouveau footballeur, c'est très positif au niveau mental, surtout avec une victoire, avait-il confié avant le match au micro d'Amazon Prime. J'avais hâte de revenir, de pouvoir jouer mon rôle. Je suis très heureux d'être de retour et j'espère que ce sera une bonne saison." Presnel Kimpembe, lui, a ressenti une petite gêne contre Nice, ce qui l’a contraint à sortir dix minutes avant la fin du match. Reste à savoir s’il pourra tenir sa place dans le Nord.