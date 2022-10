Ligue 1: privé de Delort, touché au genou, Nice attend beaucoup de Laborde

Une entorse du genou va écarter des terrains Andy Delort jusqu’au début du mois de novembre. Privé de son meilleur buteur (six réalisations), le Gym espère en son absence compter sur un Gaëtan Laborde, jusqu'ici trop discret.

Auteur de 20 buts et huit passes décisives en 47 matchs la saison passée, Gaëtan Laborde a été un grand artisan de la quatrième place rennaise en championnat. Niçois depuis le 1er septembre, l’attaquant formé aux Girondins de Bordeaux n’est pas encore aussi décisif avec les Aiglons. Son compère Andy Delort victime d’une entorse du genou droit et écarté des terrains à minima jusqu’à début novembre, Gaëtan Laborde va devoir s’illustrer dans les prochaines semaines pour permettre à l’OGC Nice, treizième de Ligue 1, de remonter la pente.

Les dynamiques se sont inversées avec Gouiri

Transféré à Nice dans les dernières heures du mercato, Gaëtan Laborde a vu Amine Gouiri faire le chemin inverse. L’international espoir formé à l’OL retrouve Bruno Génésio et la greffe à l’effectif rennais prend rapidement. Déjà auteur de quatre buts et trois passes décisives en neuf apparitions sous ses nouvelles couleurs, l’ancien Aiglon a laissé son spleen sur la Côte d’Azur. Le nouveau numéro 24 du Gym en a peut-être hérité. En dix apparitions sous le maillot niçois, Gaëtan Laborde n’a fait trembler les filets qu’une fois, au Parc des Princes (2-1), le 1er octobre dernier. Ses statistiques sont bien loin de celles de ses débuts rennais, quand il avait marqué six fois et délivré une passe décisive en six apparitions.

Les retrouvailles avec Delort déçoivent

L’idée de recomposer, avec Andy Delort, le binôme qui a fait des merveilles avec le MHSC n’est peut-être pas mauvaise. Sur leurs trois saisons passées ensemble à Montpellier, seul le duo Neymar-Mbappe (115 buts) a fait mieux qu’eux (75) devant la cage. Néanmoins, Lucien Favre doit composer avec un large effectif construit sans cohérence. En l’absence d’ailiers de débordement, le 4-4-2 n’a pas convaincu l'entraîneur niçois. Conséquence, Laborde et Delort n’ont été titularisés que trois fois à la pointe de l’attaque. Le technicien suisse opte plutôt, ces dernières semaines, pour un 3-4-3 qui relègue l’ancien Rennais sur le banc, au profit de Diop, ou en soutien de Delort dans le demi-espace gauche. En l’absence de ce dernier, le natif de Mont-de-Marsan devrait retrouver une position de numéro neuf contre Nantes dimanche à 17h05 à l’Allianz Riviera.