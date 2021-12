Ligue 1: Reims annonce un accord de principe avec Parme pour Busi

Le Stade de Reims lance son mercato hivernal. Désireux de recruter un latéral droit, les Rémois ont annoncé un accord de principe avec Parme pour le transfert de Maxime Busi. L’officialisation dépend des résultats de la visite médicale.

Avec une 14e place au classement, le Stade de Reims est à la lutte pour accrocher son maintien en Ligue 1 à la fin de la saison. Afin d’éviter une mauvaise surprise, les Rémois souhaitent se renforcer lors du mercato hivernal.

Avec le manque de joueurs au poste de latéral droit, la priorité des dirigeants était de recruter un joueur évoluant dans ce secteur. Comme annoncé par RMC Sport cette semaine, le dossier Maxime Busi (22 ans) avançait grandement. Ce mercredi, les pensionnaires de Ligue 1 ont annoncé, via un communiqué, avoir conclu un accord de principe pour l’arrivée du Belge.

Une officialisation proche

L’officialisation de ce transfert sera actée lorsque deux conditions auront été réunies: "La finalisation de l’opération rester toutefois conditionnée au résultat de la visite médicale et à la finalisation des dernières formalités administratives", précise Reims.

Même si le joueur passé par le Standard de Liège évoluait cette saison en deuxième division italienne, Maxime Busi connaît le haut niveau. L’année dernière, il comptait 24 apparitions en Serie A avec Parme. Afin de faire les présentations, le club de Ligue 1 a retracé son parcours: "Originaire de Liège, Maxime Busi a défendu les couleurs du Standard de Liège et du Saint-Rond VV entre 2006 et 2018 avant de signer professionnel à Charleroi cette même année. Il comptabilise plus de 40 matchs avec les Zèbres de Charleroi. En octobre 2020, le jeune latéral s’engage en Serie A avec Parme. International espoir belge, Maxime Busi compte déjà quatre sélections avec les Diablotins."