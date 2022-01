Ligue 1: Saint-Étienne dévoile un nouveau logo, choisi par les supporters

L'AS Saint-Étienne a dévoilé ce samedi son nouveau logo. Ce dernier a été choisi parmi trois projets par les supporters après un vote populaire.

Les supporters ont tranché. Alors que l'AS Saint-Étienne avait lancé un vote populaire pour permettre aux fans des Verts de choisir leur nouveau logo, le club a annoncé ce samedi le résultat des votes lancés le 24 novembre dernier. Avec 16.000 votes, le choix s'est porté sur la première proposition. Ce nouveau logo a comme principale spécificité d’intégrer dans son blason plusieurs éléments des armoiries de la ville de Saint-Étienne: les deux palmes d’or, la couronne et les trois croisettes, ainsi que les bandes blanches qui suivent les courbes du logo et l'étoile symbolisant les dix titres de champion de France. La date de création du club apparaît pour la première fois de son histoire, en bas du blason.

12.000 avis recensés

"L’ASSE remercie l’ensemble de ses supporters pour la forte mobilisation dont ils ont fait preuve. Cette démarche authentique et participative a permis l’élection d’un logo à la majorité en comptabilisant 61% des voix pour la proposition 1. Le logo 2 a lui reçu 16% des suffrages et le 3 en a compté 23%", a confié le club dans un communiqué. Le résultat intervient après deux phases de consultation, où plus de 12.000 avis ont été recensés. Ce nouveau logo sera utilisé dès la saison 2022-2023.

En attendant, les Verts termineront la saison avec l'ancien écusson. Actuellement derniers de Ligue 1, les hommes de Pascal Dupraz accusent quatre points de retard sur le FC Metz, barragiste, et cinq sur Bordeaux, premier non-relégable. Saint-Etienne débute son année 2022 par un déplacement à Jura Sud en Coupe de France.