ASSE: des tensions autour du choix du futur logo

Le vote du public pour le choix du futur logo de l’AS Saint-Etienne débutera cette semaine avec plusieurs jours de retard. La faute à un désaccord entre la direction du club et les supporters des Verts avec, au centre, l'un des principaux sponsors du club.

A Saint-Etienne, même le choix du logo est source de discorde. Si les Verts, 19es de Ligue 1, traversent une grave crise sur le plan sportif, l’ASSE rencontre également des difficultés pour le choix de son futur blason. Né en 1989, le plus vieux logo de la Ligue 1 va changer à compter de la saison 2022-2023. Il s’agit d’une priorité depuis l’arrivée de Jean-François Soucasse au poste de président exécutif.

Pour l’évènement, la direction des Verts avait décidé de mettre à contribution ses supporters. Certains fans stéphanois étaient ainsi présents dans un panel de 42 personnes choisies pour sélectionner les deux logos qui seront soumis au vote du public pour le choix final.

La direction obligée de rétropédaler

Mais comme indiqué ce samedi par Le Progrès, les votes, qui devaient débuter au début du mois de novembre, ne seront ouverts que la semaine prochaine. Ce retard s’explique par un désaccord entre la direction et le panel au sujet du mot "Loire", lequel aurait disparu sur les trois dernières versions du blason encore en lice. Problème, le Département est l’un des principaux sponsors maillot du club. Et il l'a fait savoir. La direction des Verts a donc demandé à l’agence graphique qui travaille sur ce projet de revoir sa copie. Et de réintégrer le mot "Loire" sur le logo.

Les dirigeants stéphanois se seraient bien passés de ce nouveau couac avec leurs supporters. Un épisode qui n’est peut-être pas tout à fait fini, surtout si le club change de propriétaire dans les prochains mois…