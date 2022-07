Ligue 1: Strasbourg toujours invaincu en préparation après son match nul contre Fribourg

Match nul et pluie de buts pour Strasbourg ce samedi, en match de préparation face à Fribourg, club de première division allemande (3-3). Les joueurs de Julien Stéphan sont toujours invaincus en quatre matchs amicaux disputés cet été.

Devant 3.500 spectateurs à Colmar ce samedi après-midi, Strasbourg a confirmé sa bonne forme durant sa préparation estivale. Pas de victoire mais un match nul spectaculaire 3-3 face à Fribourg, pensionnaire de première division allemande, dans un format de trois fois 45 minutes. L'occasion pour Julien Stéphan d'effectuer une revue d'effectif.

Après un début de match poussif, les Strasbourgeois ont pris le dessus lors des deuxième et troisième périodes pour finalement aboutir à un score de parité. Plusieurs jeunes ont profité de la rencontre pour prendre du temps de jeu en fin de match, à l'image d'Habib Diarra, Ismael Doukouré ou encore Dany Jean.

L'attaquant de 20 ans, Moise Sahi a notamment marqué un superbe but égalisateur pour revenir à 2-2. Et après être passé devant, le club alsacien a finalement concédé un troisième but dans les derniers instants. De quoi rester tout de même invaincu, après des succès contre Sion et Charleroi, ainsi qu'un nul face à Brentford.

Premier match de Ligue 1 contre Monaco le 6 août

Avant cela, le Racing a officialisé dans la matinée la venue de Ronael Pierre-Gabriel. Le joueur de Mayence (24 ans) rejoint le club sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat. Selon Julien Stéphan, il ne devrait pas faire partie du groupe qui affrontera Cagliari mercredi à la Meinau. Mais il aura sûrement un peu de temps de jeu pour le dernier match de préparation (de prestige) des Strasbourgeois, dimanche prochain à Liverpool. Avant d'envisager le début de la saison de Ligue 1 et la réception de Monaco, le 6 août à 17h.