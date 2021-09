Ligue 1: sur quelle chaîne regarder Monaco-OM

Privé de Dimitri Payet, l'OM se déplace ce samedi (21h) sur le terrain de Monaco, dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Une belle affiche entre deux candidats au podium.

Retour au terrain pour Marseille. Après une semaine pour le moins animée en coulisses avec les sanctions prises par la LFP à la suite des graves incidents survenus lors du match contre Nice le 22 août, l’OM a rendez-vous sur la Côte-d’Azur ce samedi. Les hommes de Jorge Sampaoli se déplacent sur le terrain de Monaco (21h), à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Un match à suivre sur Canal+ Décalé, mais également à la radio sur RMC et sur notre site RMC Sport en direct commenté.

Payet et Golovin absents

Ce duel entre deux clubs ambitieux, candidats au top 3 et engagés cette saison en Ligue Europa, se disputera sans Dimitri Payet. Victime d’une gêne derrière la cuisse, le meneur de jeu réunionnais sera absent à Louis-II. Un coup dur pour Jorge Sampaoli, déjà privé d’Arkadiusz Milik depuis plusieurs semaines et qui pourrait choisir d’aligner le jeune Bamba Dieng (21 ans) en pointe. L’international marocain Amine Harit, prêté par Schalke 04 dans le money-time du mercato, est également susceptible de démarrer. Côté monégasque, Djibril Sidibé et Aleksandr Golovin sont indisponibles, alors que le capitaine Wissam Ben Yedder, un temps incertain, devrait débuter.

Après un début de saison raté (un nul, deux défaites), le club du Rocher a relevé la tête avant la trêve internationale en s’imposant à Troyes (2-1), alors que l’OM est toujours invaincu, son match contre Nice ayant été donné à rejouer. "Le rythme de l'OM est très élevé, a prévenu Kovac cette semaine. Cette équipe joue de façon très agressive, met la pression sur l'adversaire le plus haut possible et n'abandonne jamais Marseille est un des favoris pour le podium cette saison." Monaco aussi, et l'entraîneur de l'ASM sait que son équipe a l'occasion de véritablement lancer sa saison ce week-end.