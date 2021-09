OM: l'hilarante partie de tennis-ballon entre Guendouzi et le "tricheur" Sampaoli

Lors d’une partie de tennis-ballon à l’entraînement, Matteo Guendouzi a subi les règles pas toujours très justes de son coach, Jorge Sampaoli. Sous le regard amusé de Valentin Rongier, qui avait déjà subi pareille expérience.

Matteo Guendouzi ne rejouera sûrement pas tout de suite avec Jorge Sampaoli au tennis-ballon. Lors d’un match improvisé dont les images ont été diffusées sur le compte Twitter de l'OM, le Français s’est confronté à son coach argentin, pas toujours très beau joueur.

Avant le premier point, Sampaoli demande le ballon à Guendouzi, qui lui fait alors une passe en-dessous du filet. "Là, c’est une faute, annonce tout de suite l’entraîneur de Marseille. Elle est passée sous le filet, 1-0."

En revanche, quand Sampaoli rate un service, il a une excuse. "Non, non, attends. Il était en train de parler", lance-t-il immédiatement. Guendouzi, en revanche, n’a pas le droit à l’erreur. Même les adjoints de Sampaoli préviennent le joueur: si le ballon touche la ligne avant l’engagement, le point sera perdu. Alors Guendouzi s’applique, positionne le ballon et l'envoie vers Sampaoli.

Rongier, spectateur amusé

"Ligne! Ligne!", s’écrie l’Argentin. Guendouzi conteste alors en espagnol : "La vie de ma mère, la balle était derrière la ligne." Mais Sampaoli n’en démord pas en prend à partie Valentin Rongier, spectateur de la scène. "Et ce point compte Val ? Val, c’est comment?" Non soutenu, l’Argentin, vexé, tire vers son joueur en rigolant.

"Depuis tout à l’heure il ne fait que tricher", se marre Rongier. En vérité, lui a déjà disputé un tennis-ballon contre Sampaoli, la saison dernière, et avait également subi les tricheries de son coach. "Je peux vous le dire, je ne rejouerai plus jamais contre lui", assure l’ancien nantais. Guendouzi, lui, devrait se rallier à Rongier.