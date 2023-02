Ligue 1: Toulouse se dit lésé et saisit la justice contre la LFP et la FFF

S'estimant lésé sur le plan moral et juridique après certaines décisions, le TFC a engagé des actions contre la LFP et la FFF. Et réclame plus de 45 millions d'euros.

Toulouse, qui se sent "lésé" par des décisions récentes des instances du football français, a saisi la justice pour obtenir réparation, a déclaré jeudi le président du club haut-garonnais, Damien Comolli. D'après le quotidien L'Equipe, qui a révélé cette initiative, le "Téfécé" réclame au total 45,5 millions d'euros au titre des préjudices qu'il dit avoir subis. Le club a engagé deux actions distinctes contre la Ligue de football professionnel (LFP) et la Fédération française de football (FFF) devant un tribunal administratif et un tribunal de commerce.

La direction toulousaine conteste en premier lieu le maintien à la dernière minute de Bordeaux en Ligue 1 pour la saison 2021-2022, alors qu'une rétrogradation des Girondins aurait permis au "Téfécé" de remonter un an plus tôt dans l'élite (le club a été promu pour la saison en cours).

Comolli : "On pense qu'on a de fortes chances de gagner"

Elle réclame aussi une compensation de la réduction de l'aide à la relégation versée aux clubs professionnels à la suite du désengagement de Mediapro, qui avait acquis les droits de diffusion du championnat de France mais a fait défaut fin 2020. "On se sent lésé sur un plan moral et on est persuadé d'être lésé sur un plan juridique", a avancé jeudi Damien Comolli lors d'une conférence de presse. "On a de forts arguments juridiques pour nous défendre. On pense qu'on a de fortes chances de gagner." Le président toulousain s'est dit "extrêmement conscient" de la longueur de ce genre de procédures. "On sait que ça va prendre des années, mais on n'abandonnera pas", a-t-il promis.