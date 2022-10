Lille-Monaco: sept buts, du grand spectacle et des Lillois qui s'affirment dans la course à l'Europe

La 12e journée de Ligue 1 s'est conclue par un match très spectaculaire ce dimanche, avec la victoire de Lille à domicile contre Monaco (4-3). Le LOSC, sixième, poursuit son parcours avec les places européennes en ligne de mire.

Paulo Fonseca avait prévenu dès le début de la saison que son équipe prendrait des buts mais qu'il ne demanderait pas à ses joueurs de fermer le jeu. Une philosophie à laquelle le technicien se tient. Lille a remporté ce dimanche, en clôture de la 12e journée de Ligue 1, un match spectaculaire contre Monaco (4-3) dans une affiche entre deux prétendants à une place européenne.

>>> retrouvez notre live commenté

Jonathan Bamba vivait sa première en tant que capitaine du LOSC, en l'absence de José Fonte et Benjamin André, suspendus. Elle fut agité, flamboyante et finalement heureuse. Défensivement certes, tout n'aura pas été parfait, loin de là, avec deux buts un peu cadeaux et de belles frayeurs. Mais Rémy Cabella, auteur d'un doublé, Alexsandro et Bamba ont porté tout un stade dans l'euphorie. Des supporters qui ont tremblé jusqu'au bout, avant l'explosion de joie finale.

"On a joué pour marquer des buts"

Le 7-1 encaissé contre le PSG en août avaient peut-être créé quelques craintes chez certains. Paulo Fonseca l'avait assumé: il y aura des accrocs mais Lille, sous ses ordres, jouera un football offensif et spectaculaire. "On a joué pour marquer des buts", résume Jonathan Bamba.

Après le 3-0 collé à un Strasbourg malade le week-end dernier, le LOSC s'est fait peur dans cette rencontre. Mais à l'arrivée, la joie d'un public enivré et une sixième place au classement, à un point de l'OM (cinquième), à deux longueurs de la quatrième place de Rennes. Avec de l'ambition et un choc en vue: un déplacement à Lyon dimanche prochain.