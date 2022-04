Lille: "Qui va le prendre?" Di Meco craint la fin de carrière de Ben Arfa après son clash avec Gourvennec

Dans le Super Moscato Show lundi sur RMC, Eric Di Meco dit redouter les suites de l'affaire Ben Arfa (35 ans) à Lille. Après son clash avec Jocelyn Gourvennec après Lille-Bordeaux, le joueur du LOSC s'est peut-être mis en difficulté pour la suite et fin de sa carrière.

L’aventure d'Hatem Ben Arfa (35 ans) à Lille pourrait tourner court. L’altercation qui a opposé le joueur à son entraîneur et un coéquipier, à l’issue du nul (0-0) face aux Girondins de Bordeaux, ne devrait pas rester impunie. Selon nos informations, le cas Ben Arfa fait l’objet de discussions en interne. Membre de la Dream Team RMC Sport, Eric Di Meco craint le pire pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, dont la trajectoire et le comportement dans un groupe font beaucoup parler en France, et pas forcément pour le meilleur.

Di Meco: "Qui va le prendre derrière ?"

"D’après ce que j’ai compris, c’est la relation particulière entre Létang (le président du LOSC) et Hatem qui lui permet de se relancer dans un bon club. Et je pensais qu’il y avait un ‘gentleman agreement’ (accord informel) pour qu’il prenne le temps de jeu qu’on lui donne et ne fasse pas de vagues. Le problème, même s’il n’a rien dit de terrible, est le suivant: qui va le prendre derrière ? Quel président va prendre le risque de faire venir Ben Arfa avec ce qu’il s’est passé ces derniers temps ? Le mec, il clôt sa carrière", a estimé Di Meco dans le Super Moscato Show.

Arrivé en janvier pour une pige de six mois, Hatem Ben Arfa a porté le maillot des Dogues à sept reprises en championnat de France, sans jamais jouer un match dans son intégralité, après six mois d'inactivité depuis son départ de Bordeaux, en mai dernier. Un départ qui avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque, tout comme la fin de son aventure avec le Stade Rennais, où le courant ne passait plus avec ses dirigeants. L’annonce de son départ avait été faite par un certain… Olivier Létang.