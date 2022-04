Lille: la phrase blessante prononcée par Ben Arfa à Gourvennec lors de leur altercation

Selon nos informations, Hatem Ben Arfa s’en est vivement pris à Jocelyn Gourvennec après le match nul contre Bordeaux (0-0) samedi, en lui reprochant le manque d’ambition dans les jeu des Lillois. Dans les vestiaires, l’attaquant des Dogues a également eu une altercation avec Tiago Djalo.

On en sait plus sur le coup de sang d’Hatem Ben Arfa. Comme indiqué par L'Equipe, la situation s'est d’abord tendue entre Hatem Ben Arfa et Tiago Djalo à leur retour au vestiaire après le match nul contre Bordeaux, samedi (0-0, 30e journée de Ligue 1). L’attaquant des Dogues s'en est ensuite pris verbalement à son entraîneur Jocelyn Gourvennec.

Le cas Ben Arfa fait l'objet de discussions en interne

"On joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici !", a lancé, selon nos informations, l’ancien Bordelais à son coach. Contacté par RMC Sport, l'agent d'Hatem Ben Arfa n'a pas souhaité réagir. Une source proche du club indique que le sujet fait encore l'objet de discussions en interne.

Après la rencontre contre les Girondins, José Fonte avait confirmé des tension. "C’était tendu dans le vestiaire, a avoué le Portugais en zone mixte. C’est une situation normale de tension. Tout le monde veut gagner, avoir du succès. On parlera aussi demain matin pour voir ce qu’on peut faire de mieux. C’est normal quand tu ne gagnes pas un match que tu es obligé de gagner. C’est toujours difficile."

Entré à la 78e minute de jeu, Ben Arfa s'est une nouvelle fois contenté d'un bout de match, lui qui n'a disputé que 303 minutes en Ligue 1 cette saison, pour une seule passe décisive, contre le PSG, le 6 février dernier.