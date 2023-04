Lorient – Marseille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite et fin de la trentième journée ce dimanche soir. Pour la dixième et dernière affiche, Lorient accueille Marseille. Découvrons sans plus attendre, l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Pour la dernière rencontre de la journée, Marseille, troisième, se déplace sur la pelouse de Lorient, dixième au classement. Auteurs d’une très bonne première partie de saison, les Merlus chutent depuis plusieurs journées.

Sur les 5 dernières rencontres, Lorient n’a connu la victoire qu’à une seule reprise. En face, Marseille est aussi en difficulté depuis plusieurs matchs avec un bilan de 2 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite sur les 5 dernières affiches. Au classement, les Phocéens sont à égalité de points (60) avec Lens qui reste sur 3 victoires consécutives. A six points du PSG à l’entame de cette trentième journée, la course au titre est loin d’être perdue pour les joueurs de l’OM. De son côté, Lorient peut encore se mêler à la lutte pour les places européennes en fin de saison. Mais avec 44 points au compteur, les joueurs bretons sont déjà à huit unités de la cinquième place, synonyme de Ligue Europa Conférence et actuellement occupée par Lille. Pour cette nouvelle rencontre, les joueurs Olympiens s’en remettront à la présence d’Alexis Sanchez pour mener le flanc de l’attaque. En face, l’ancien marseillais Bamba Dieng aura à cœur de briller. Dans le paragraphe suivant, on vous détaille comment suivre la rencontre en direct.

Lorient – Marseille : à quelle heure ?

Pour suivre ce match entre Lorient et Marseille, rendez-vous ce dimanche 9 avril dès 20 heures 45 sur Amazon Prime. Si vous souhaitez suivre la rencontre en direct, il faudra souscrire à l’abonnement Amazon Prime ainsi qu’au pass Ligue 1. Le premier abonnement est accessible au tarif de 6.99 euros par mois avec le premier mois offert pour tester l’offre. L’abonnement au Pass Ligue 1 est disponible pour 12,99 euros par mois. Les deux abonnements sont proposés sans engagement de durée.

