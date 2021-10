Lyon-Lens: "On ne mérite peut-être pas de gagner", reconnait Peter Bosz

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais est satisfait d’avoir obtenu la victoire face à Lens (2-1) samedi lors de la 12eme journée de Ligue 1. Mais le coach néerlandais, sous le charme des Sang&Or, reconnait que son adversaire méritait mieux.

Soulagé Petez Bosz. Une semaine après une défaite écœurante à Nice où l’OL a mené 2-0 avant de s’incliner 3-2 en fin de rencontre, son équipe a renoué avec la victoire en dominant le RC Lens 2-1 samedi au Groupama Stadium dans le cadre de la 12eme journée de Ligue 1. Un succès acquis dans la douleur face à des Sang&Or qui ont beaucoup plu à l’entraîneur lyonnais.

Lens est "la meilleure équipe qu’on ait rencontrée jusqu’à présent" confie Bosz qui a pourtant déjà défié le PSG (défaite 2-1). "C’est une équipe bien organisée, qui est costaud, qui joue au ballon, qui n’a pas peur. Normalement, on joue mieux que ce soir (samedi). On a perdu beaucoup de ballon, surtout en première mi-temps. Des ballons faciles. L’adversaire a fait un bon pressing. C’est vraiment une bonne équipe, il faut le dire."

"De temps en temps, c’est bizarre le foot"

Sous le charme de la formation de Franck Haise, l’entraîneur de l’OL, pas réputé pour manier la langue de bois, va même plus loin dans l’analyse : "On a perdu beaucoup de points en fin de matchs. On ne méritait peut-être pas de perdre, mais là, on ne mérite peut-être pas de gagner. Il faut le dire honnêtement. Quand tu gagnes comme ça, ce sont vraiment des points gagnés ensemble. On a eu un peu de chance à la fin. De temps en temps, c’est bizarre le foot. J’espère qu’on a appris des choses." Prochains rendez-vous pour l’Olympique Lyonnais, le Sparta Prague jeudi en Ligue Europa puis un déplacement à Rennes dans une semaine lors de la 13eme journée de L1.