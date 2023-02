Lyon - Lens : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de Ligue 1 ?

Ce dimanche, le RC Lens fait le déplacement dans la capitale des Gaules pour affronter l’Olympique Lyonnais. L’enjeu est capital pour les deux clubs, qui jouent leur place dans le classement. Découvrez ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de Ligue 1 Lyon – Lens !

Les Lensois accusent le coup après une série de deux matchs nuls et une défaite. Désormais en troisième position avec 46 points, derrière l’OM, le Racing doit trouver le moyen de renouer avec la victoire.

Toutefois, les blessés s’accumulent, ce qui complique les matchs. En face, les Gones ont enchaîné trois matchs sans défaite, contre Ajaccio (0-2), Brest (0-0) et Troyes (1-3). Désormais neuvièmes avec 32 points, Laurent Blanc et ses joueurs ont trouvé un équilibre entre expérience et jeunesse. Découvrez ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de Ligue 1 Lyon – Lens !

Match Lyon – Lens : sur quelle chaîne TV et à quelle heure ?

La chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video retransmet le match Lyon – Lens en direct ce dimanche 12 février à 20 heures 45. Vous retrouvez Thibault Le Rol au micro de la chaîne pour la présentation des équipes, trente minutes avant le coup d’envoi donné au Grouapama Stadium par l’arbitre principal Éric Wattelier. Dès la fin du match, les reporters de la chaîne investissent le stade pour recueillir les premières impressions des joueurs. Puis, Thierry Henry et les consultants de la chaîne vous donnent rendez-vous dans l’émission d’après match pour un debrief complet des résultats et des performances des clubs.

