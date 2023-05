Lyon – Monaco : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Après la parenthèse européenne, la Ligue 1 Uber Eats est déjà de retour. Et parmi les 10 affiches, Lyon accueille Monaco. Découvrons maintenant comment le téléspectateur peut suivre cette rencontre.

Alors qu’il ne reste plus que 3 journées à disputer, Lyon a peut-être déjà fait une croix sur l’Europe la saison prochaine.

En perdant le week-end dernier face à Clermont (2-1), les coéquipiers d’Alexandre Lacazette s’affichent à la septième place du classement avec 56 points au compteur, soit 4 de moins que Lille qui occupe le cinquième rang, synonyme de Ligue Europa Conférence. Entre les deux équipes, Rennes est en embuscade à la sixième place avec 59 points. De son côté, Monaco semble avoir sécurisé une place européenne, en glanant un nul contre un adversaire direct (Lille) lors de la précédente journée. Grâce à leur bilan de 65 points et une quatrième place, Monaco pourrait décrocher une place en Ligue Europa la saison suivante. Pour continuer à espérer, les joueurs de Laurent Blanc devront gagner leurs 3 rencontres et espérer des faux-pas de leurs adversaires direct. A nouveau buteur le week-end dernier, Alexandre Lacazette est pressenti pour démarrer cette rencontre. En face, Monaco s’en remettra à nouveau à des joueurs comme Aleksandr Golovin pour mener les offensives. Si vous souhaitez suivre cette affiche du haut de tableau en direct, restez bien avec nous, on vous détaille tout dans le paragraphe suivant.

Lyon – Monaco : à quelle heure ?

Cette rencontre entre Lyon et Monaco est à suivre ce vendredi dès 21 heures sur les antennes de Amazon Prime Vidéo. Et pour pouvoir suivre la rencontre, il faudra opter pour un double abonnement. Le premier, à Amazon Prime pour 6,99 euros par mois et sans engagement de durée avec le premier mois offert. Mais il faudra également opter pour le Pass Ligue 1, proposé sans engagement pour 12,99 euros par mois et qui vous permettra de suivre 80 % des matchs de Ligue 1 restants de cette fin de saison.

