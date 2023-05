Lyon-Montpellier: deux quadruplés, folle remontada, penalty à la dernière minute... l'OL arrache le match de l'année

Mené 4-1 après un quadruplé de Wahi, l'OL est revenu de nulle part pour arracher une victoire inespérée après un scénario dingue au Groupama Stadium (5-4). Un résultat qui permet aux Gones de continuer à croire à l'Europe

Vient-on d'assister au plus beau match de l'année? Lyonnais et Montpelliérains sont passés par toutes les émotions et ont offert un feu d'artifices sur la pelouse du Groupama Stadium ce dimanche (5-4). Après les revers de Rennes et Lille ce samedi, l'OL avait une occasion en or de relancer la course à la cinquième place en cas de victoire à domicile face à Montpellier lors de la 34e journée de Ligue 1.

Et comme souvent cette saison, les Lyonnais se sont compliqués la tâche avant de revenir de nulle part grâce à un quadruplé de Lacazette qui a offert la victoire aux siens à la 90e+10. Quatre buts qui éclipsent la performance XXL d'Elye Wahi, également auteur d'un quadruplé.

>> Revivez Lyon-Montpellier

Wahi puissance 4... Lacazette aussi

En forme sur la phase retour, avec une seule défaite sur les neufs derniers matchs de championnat, les Lyonnais devaient faire oublier la cruelle défaite dans l'Olympico il y a deux semaines, dans un Groupama Stadium loin d'être une forteresse imprenable en 2023 (neuf points pris). Les Rhodaniens ont pourtant eu de la réussite pour ouvrir le score grâce à l'inévitable Alexandre Lacazette, auteur de son 21e but en championnat après une remise du pied gauche de Bradley Barcola.

Sans être brillants, les Lyonnais ont pourtant tout perdu en 100 secondes et un doublé express d'Elye Wahi. L'attaquant du MHSC a d'abord profité d'une grossière perte de balle de Johann Lepenant pour tromper Anthony Lopes d'un pointu, avant de climatiser les supporters des Gones à peine une minute plus tard à la suite d'une nouvelle erreur d'appréciation de Lepenant, en grande difficulté ce dimanche.

Un scénario complètement fou

Sonnés en fin de première période, les Lyonnais ont coulé au retour des vestiares en encaissant deux nouveaux buts de l'inarrêtable Wahi, qui s'est offert son premier quadruplé en carrière - et le premier pour un joueur montpelliérain - pour donner trois buts d'avance à son équipe (55e) et monter son compteur à 17 réalisations cette année. L'affaire est pliée pour les Héraultais ? Que nenni ! Il a fallu attendre d'être au bord du gouffre pour voir les joueurs de Laurent Blanc montrer les muscles et du caractère.

Comme sur l'ouverture du score, le tandem Barcola-Lacazette a réduit l'écart, avant que Dejan Lovren ne ramène l'OL à un petit but à vingt minutes du terme (70e). La fin du match a été la succession de vagues lyonnaises devant les buts de Benjamin Lecomte. Si Maouassa n'est passé qu'à quelques centimètres d'un contre-son-camp, Barcola a cru égaliser, avant de voir son but refusé pour un hors-jeu. Mais le Groupama Stadium a finalement exulté sur un nouveau but du "Général", qui a ramené ses troupes à hauteur (82e), avant de délivrer tout un stade à la 90e+10 sur pénalty. Un quadruplé qui lui permet de devenir meilleur buteur du championnat (24 réalisations) devant Kylian Mbappé.

Une victoire 5-4 aussi bien renversante que précieuse pour les Rhodaniens, qui reviennent à trois points de Lille et de la 5e place, qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conference.