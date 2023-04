Lyon – Rennes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite et fin de la trentième journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche. Parmi les rencontres de l’après-midi, Lyon accueille Rennes. Voyons ensemble à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre en direct.

Duel de première partie de tableau ce dimanche après-midi entre Lyon et Rennes.

Car à l’heure d’entamer cette trentième journée, Lyon pointe à la neuvième place du classement avec un bilan de 44 points et 12 victoires, 8 matchs nuls pour 9 défaites. Dans le même temps, Rennes est sixième avec 50 points au compteur. Pour les deux équipes, cette rencontre est donc cruciale. En cas de victoire, Rennes pourrait mettre son adversaire du jour à 9 points tandis que les joueurs de Lyon espèrent revenir à trois points des Bretons en remportant la rencontre. A noter que les deux clubs viennent de faire tomber le PSG sur le score de 2 buts à 0 pour Rennes et 1-0 pour Lyon. Lors de ces deux matchs, le PSG évoluait à domicile. Buteur face à Paris, Bradley Barcola pourrait débuter la rencontre face à Rennes. En face, Karl Toko Ekambi pourrait être reconduit à la tête de l’attaque rennaise. Lors de cette rencontre, les yeux seront aussi tournés vers Bruno Genesio, ancien de la maison lyonnaise et désormais entraîneur du Stade Rennais. Pour suivre cette rencontre en direct, voici les détails utiles avec l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Lyon – Rennes : à quelle heure ?

Ce match Lyon – Rennes est à suivre ce dimanche dès 13 heures depuis les antennes de Prime Vidéo. Pour y accéder sans soucis, il faudra avoir souscrit à deux abonnements. Le premier, à Amazon Prime, pour un prix de 6,99 euros par mois avec le premier mois offert pour tester l’offre. Mais il faudra également souscrire au Pass Ligue 1 pour 12,99 euros par mois. A noter que les deux offres sont proposées sans engagement de durée.

