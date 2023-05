Marseille - Brest : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi, c’est ambiance multiplex en Ligue 1 Uber Eats. Parmi les 10 affiches, Marseille accueille Brest. Zoom sur la rencontre et la chaîne de diffusion dans cet article.

En concédant une nouvelle défaite le week-end dernier face à Lille, Marseille a quasiment fait une croix sur la place de dauphin du PSG.

Car à l’heure d’entamer cette trente-septième journée de Ligue 1 Uber Eats, les joueurs d’Igor Tudor sont à 5 points de Lens, qui n’en finit plus de gagner. Après 36 matchs disputés, Marseille affiche un bilan comptable de 73 points et 22 victoires, 7 matchs nuls et 7 défaites. En plus des 5 points d’avance, Lens affiche une meilleure différence de buts que les joueurs de l’OM. Si mathématiquement rien n’est fait, il ne suffirait probablement que d’un point à Lens pour valider définitivement sa place de second. Une place synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Pour continuer à espérer, Marseille n’a qu’un impératif : gagner et espérer le faux pas de l’équipe nordiste. En face, Brest est d’ores et déjà assuré du maintien avec 41 points au compteur pour un bilan de 10 victoires, 11 matchs nuls et 15 défaites. Sur les 4 derniers matchs, Brest a réussi à définitivement valider son maintien avec 9 points engrangés sur 12 possibles. Maintenant que le décor est planté, voyons comment vous pouvez suivre cette affiche en direct.

Marseille – Brest : à quelle heure ?

Comme l’intégralité des rencontres de la trente-septième journée, cette affiche entre Marseille et Brest est à suivre ce samedi dès 21 heures sur Amazon Prime Vidéo. Pour suivre le match dans les meilleures conditions, il faudra opter pour un double abonnement. Le premier, à Amazon Prime, pour 6,99 euros par mois, sans engagement de durée et avec le premier mois pour essayer. Le second, au Pass Ligue 1, également proposé sans engagement de durée pour un tarif de 12,99 euros par mois.

