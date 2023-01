Marseille: Guendouzi se sent "comme à la maison"

Matteo Guendouzi, milieu de terrain de l’OM, a salué le succès de Marseille à Troyes (0-2) sur son compte Twitter par un message pouvant être interprété de plusieurs manières différentes.

Mattéo Guendouzi (23 ans) a beaucoup apprécié la victoire de Marseille à Troyes (0-2), mercredi lors de la 18e journée de Ligue 1. La cinquième de rang en championnat qui permet à l’OM de conforter sa troisième place et de revenir à deux longueurs de Lens, deuxième. A l’issue de la rencontre, le milieu de terrain marseillais a publié un message sur son compte Twitter pouvant être interprété de différentes manières.

Aston Villa prêt à formuler une grosse offre

"Comme à la maison", a écrit l’ancien joueur de Lorient en ajoutant trois photos de sa prestation. Cela peut être perçu comme une référence à l’imposant soutien venu des tribunes par les supporters marseillais qui étaient en nombre. En plus de parcage, de nombreux maillots olympiens étaient dispersés dans les travées du stade troyen, comme cela est souvent le cas lors des déplacements de l’OM.

Le message peut aussi être vécu comme un signe de fidélité de Guendouzi à Marseille alors que son nom circule parmi les potentiels partants lors du mercato d’hiver. Selon les informations de RMC Sport, l’international français (7 sélections, 1 but) est dans le viseur d’Aston Villa. Le club anglais devrait même prochainement formuler une offre de 30 millions d’euros et pourrait même pousser jusqu’à 40, bonus compris.



Unai Emery, entraîneur d’Aston Villa, apprécie beaucoup Guendouzi qu’il a entraîné pendant près d’un an et demi à Arsenal (juillet 2018-novembre 2019). L’Espagnol essaie de convaincre le joueur de le rejoindre. Si l’international français souhaite retrouver la Premier League et si l’OM s’y retrouve, un départ pourrait alors intervenir. Guendouzi a rejoint l’OM en 2021 d’abord sous forme de prêt, puis définitivement l’été dernier contre 11 millions d’euros. Chouchou de Jorge Sampaoli la saison dernière (56 matchs, 5 buts, 14 passes décisives), il est resté indiscutable sous les ordres d’Igor Tudor cette saison (23 matchs, 3 buts).