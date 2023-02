Marseille - Nice : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match ?

Ce dimanche, Marseille affronte Nice pour le choc événement du week-end ! Nice se déplace au Vélodrome pour prendre sa revanche et se rapprocher du top 5. Découvrez ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Marseille – Nice !

L’OGC Nice est parvenu ce mercredi à vaincre Lens (0-1), grâce à un but de Laborde. Les Aiglons prennent ainsi la huitième place avec 31 points. Cependant, les Niçois sont dos au mur, talonnés par Clermont, Lyon, Reims et Toulouse.

Les joueurs de Didier Digard, fraîchement arrivé dans le club, doivent donc s’imposer à l’extérieur pour ne pas descendre en seconde partie de classement. Toutefois, la dernière rencontre entre les deux équipes s’était terminée par une victoire phocéenne (0-3). Côté marseillais, l’effectif est incertain, en raison des blessures de Ruslan Malinovskyi et de Chancel Mbemba. Découvrez ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Marseille – Nice !

Vous pouvez regarder le match Marseille – Nice en direct ce dimanche 5 février à 20 heures 45 sur la chaîne TV Le Pass Ligue 1. Le coup d’envoi est donné au stade Orange Vélodrome par l’arbitre principal Clément Turpin. Pour y assister, Prime Video propose l’offre d’abonnement Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois. Ainsi, vous retrouvez 80 % des matchs du championnat en direct ou en replay, mais aussi de nombreux contenus exclusifs. Au programme : émissions d’avant et après match, multiplex, interviews à chaud des entraîneurs et des joueurs, ou encore bonus inédits. Mais ce n’est pas tout ! La chaîne TV Le Pass Ligue 1 a convié Thierry Henry pour décrypter l’actualité et les résultats des matchs. Par ailleurs, Prime Video vous fait profiter d’une expérience immersive grâce à l’option “Stadium FX”, qui diffuse l’ambiance et la ferveur des tribunes chez vous.

