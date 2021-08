Mercato: annoncé possiblement au LOSC, Aurier jure fidélité au RC Lens

Serge Aurier était annoncé dans le viseur du LOSC en cette fin de mercato au poste d’arrière droit en cas de départ du turc Zeki Celik. Formé au RC Lens, le défenseur répond aux rumeurs via une story Instagram dans laquelle il jure fidélité aux Sang et Or.

Serge Aurier, sera en fin de contrat en fin de saison avec Tottenham et était annoncé dans les petits papiers de Lille par Sky Sports. Le média britannique précisait que le champion de France avait coché le nom de l’Ivoirien en cas de Zeki Celik, évoqué du côté de l'Atlético de Madrid.

Serge Aurier fidèle au RC Lens © Instagram

Aurier, fidèle au RC Lens

Ce vendredi, Serge Aurier publie une story Instagram dans laquelle il déclare son amour pour le RC Lens: "Sang et or à vie, sachez-le!", écrit le latéral. Formé chez les Lensois avant de rejoindre Toulouse puis le PSG, où il est resté trois saisons avant de rejoindre Londres et Tottenham, le joueur de 28 ans a vu son temps de jeu se réduire fortement ces derniers mois.



Les dirigeants de Tottenham ne seraient pas opposés à l'idée de perdre Serge Aurier, même si aucune offre concrète n'aurait été encore formulée par un quelconque club. L'international ivoirien de 28 ans est lié avec Tottenham jusqu'en juin 2022. Il avait participé à 27 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière.



Cette saison, les Spurs disputeront l’Europa Conference League, nouvelle compétition de l’UEFA: les hommes de Nuno Espirito Santo se retrouvent dans le groupe G avec le Stade Rennais, Vitesse Arnhem et Mura. Juste avant la trêve internationale, Tottenham reçoit Watford (dimanche 15h) pour le compte de la troisième journée de Premier League.

