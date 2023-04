Mercato: Bruno Genesio pense à quitter Rennes à la fin de la saison

Arrivé au club au cours de la saison 2020-2021, Bruno Genesio est dans sa troisième année en tant qu’entraîneur du Stade Rennais. Déjà hésitant au moment de prolonger l’aventure en fin de saison dernière, il se pose des questions sur son avenir et pense à quitter Rennes à la fin de la saison. Pas forcément pour rebondir dans un autre club d’ailleurs.

Le cycle des entraîneurs est souvent court et celui de Bruno Genesio au Stade Rennais pourrait être plus bref que ce qu’imaginaient les dirigeants bretons. L’ancien coach de l’OL est sous contrat jusqu’en juin 2025 mais il ne se voit plus entraîner à Rennes très longtemps. Les raisons sont nombreuses et ne sont pas que sportives. Il est vrai que des divergences de points de vue ont existé entre Genesio et sa direction, notamment sur le mercato. Les relations avec Florian Maurice notamment, le directeur sportif, sont toujours bonnes, dépassant depuis Lyon la simple entente professionnelle, mais Bruno Genesio souhaitait encore récemment un peu plus de profils expérimentés pour servir de base à un effectif jeune et talentueux. Globalement, sur le marché des transferts, il a parfois eu gain de cause, d’autre fois non.

En conférence de presse début mars, le technicien déclarait: "Cette élimination (barrage Europa league contre le Shakhtar Donetsk) doit peut-être nous amener à avoir une réflexion différente. Non pas occulter le côté formation, au contraire, il faut qu’on continue sur cet axe fort du club. Mais peut-être avoir une proportion entre joueurs expérimentés et très jeunes joueurs plus équilibrée que ce qu’on a ces dernières années au, Stade Rennais. Ça, c’est une réflexion à avoir avec les dirigeants, le propriétaire du club sur la composition du groupe si on veut avoir des ambitions supérieures. On va en discuter."

Il ne s'imagine pas sur un banc encore très longtemps

Autre élément important dans sa réflexion: bien qu'il n'ait entraîné que trois clubs comme coach principal, Bruno Genesio ne cache pas en privé qu'à 56 ans (57 en septembre), il ne s'imagine pas sur un banc encore très longtemps. Une forme de lassitude aurait gagné le Lyonnais, si bien qu’en cas de départ, il n’est pas sûr qu’il recherche un autre projet. Une offre d’un club étranger dans un grand championnat pourrait-elle le faire réfléchir? Ce n’est même pas certain puisque Genesio ne cache pas, auprès de ses proches, qu’il ne se voit faire ce métier que pour quelques années.

A Rennes, les dirigeants sont conscients de la situation mais ne veulent pas se séparer de lui. Les premières réunions d'organisation de la saison prochaine fixant la date de reprise de l'entraînement, les stages de préparation ou les matchs amicaux ont d'ailleurs eu lieu avec lui. L'actionnaire, la famille Pinault, tout comme le président du club, Olivier Cloarec, et le directeur sportif, Florian Maurice, sont satisfaits de son travail et se projettent dans le futur avec lui. Ils ne voient aucune raison de le laisser partir à ce jour. Reste qu'une non-qualification pour la Coupe d'Europe en fin de saison, alors que Rennes est sorti du top 5 le week-end dernier, pourrait évidemment précipiter les choses.