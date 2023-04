Rennes-Lens: le gros coup des Sang & Or, qui passent devant l'OM à la deuxième place

Le choc entre prétendants européens a tourné à l’avantage de Lens, qui reprend la deuxième place du championnat à l’OM à la faveur d'une troisième victoire consécutive sur la pelouse de Rennes samedi soir (1-0).

La victoire face au PSG avant la trêve internationale n’est que l’arbre qui cache la forêt pour les Rennais. Cinquième au classement avant le coup d'envoi de la 29e journée de Ligue 1, Rennes a perdu gros sur sa pelouse en s'inclinant face à Lens au Roazhon Park (1-0).

Un nouveau coup d'arrêt pour les Bretons, toujours 5es, qui restent sous la menace de Lille avant le match des Dogues face à Lorient dimanche. À l'inverse, Lens réalise le gros coup du week-end, en repoussant son adversaire à dix points et en reprenant la deuxième place à Marseille, tenu en échec par Montpellier vendredi (1-1).

Des chocs et un nouveau coup d’éclat d’Openda

Bruno Genesio voulait voir un meilleur visage de son équipe devant son public après avoir eu “une bonne discussion” avec son staff. Et les Rennais ont montré une agressivité parfois à la limite sur certaines interventions dans les pieds de Florian Sotoca ou Seko Fofana. Pas de quoi perturber les ambitions des Sang & Or, en mission pour reconquérir la place de dauphin du PSG.

En feu ces dernières semaines, Loïs Openda a montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score à la demi-heure de jeu après un bon travail - et un caviar - de Sotoca sur le côté droit. Le 15e but du Belge en Ligue 1 et une juste récompense pour les Lensois, bien plus dangereux que leurs adversaires. Sonnés, les Bretons ont enclenché la seconde après l’ouverture du score. Benjamin Bourigeaud a bien cru faire chavirer le Roazhon Park sur un centre de Kalimuendo, mais sa reprise a heurté la barre.

La belle série lensoise se poursuit

Sur leur lancée, les joueurs de Franck Haise ne sont passés qu’à quelques centimètres de tuer tout suspense. Sur une nouvelle galette d’Openda, Fofana a enlevé le deuxième but à Angelo Fulgini, pourtant bien mieux placé que son capitaine pour reprendre le cuir. Un avertissement sans frais pour Rennes, qui a tenté de tromper la vigilance de Brice Samba, impérial dans ses buts face à Karl Toko-Ekambi et Arnaud Kalimuendo.

Dangereux sur coups de pieds arrêtés, les Bretons ont poussé face à une défense lensoise bien en place et difficile à tromper. La seule fois où Rennes y est parvenu, le but d'Omari a été refusé pour un hors-jeu logique. Avec cette victoire, Lens confirme être à son aise en Bretagne, où il reste invaincu depuis 2015.

Mais surtout, Lens frappe un très grand coup dans l'optique d'une qualification européenne, avec dix points d'avance sur la 5e place, qualificative pour la Ligue Europa Conference. Coup double: les Sang & Or passent devant Marseille grâce à une meilleure différence de buts (+27 contre +25). De quoi entretenir de doux rêves de Ligue des champions à neuf journées de la fin du championnat. D'autant que le menu s'annonce alléchant dans les semaines à venir (Strasbourg, PSG, Monaco, Marseille).