Mercato: "C’est un club qui m’intéresserait", Julien Stéphan se verrait bien rebondir à Monaco

Libre depuis sa fin d'aventure avec Strasbourg en début d'année, Julien Stéphan s'est confié sur ses envies mercredi dans Génération After sur RMC. Ouvert aux opportunités, il aimerait rebondir dans une équipe du premier tiers de Ligue 1.

Avis aux présidents de Ligue 1 : Julien Stéphan cherche un poste. Remercié début janvier par le Racing Club de Strasbourg, le jeune technicien de 42 ans aimerait bien retrouver un banc au moment d’attaquer la saison prochaine.

Stéphan veut "jouer le premier tiers de classement"

Invité de Génération After mercredi sur RMC, il s’est confié sur ses envies et ses ambitions. "Quand on est limogé en cours de saison, les premières semaines sont un peu difficiles. Il faut digérer et une fois que c’est fait, on est dans l’analyse, le bilan et la projection. Ça fait maintenant deux-trois mois que je suis prêt à repartir. J’attends qu’un bon projet puisse se présenter", a-t-il expliqué.

Mais alors quel serait un bon projet à ses yeux ? "C’est un projet si possible ambitieux, pour jouer un premier tiers de classement. Ensuite, il peut y avoir d’autres projets intéressants sur le plan humain et de l’émotion. Je ne suis pas fermé, honnêtement. Un projet en Ligue 2 ? Il faudrait un club très à part pour qu’aujourd’hui ça puisse m’intéresser, il n’y en a pas beaucoup. Et je ne veux pas faire acte de candidature ici, il y a des entraîneurs en poste", a indiqué l’ancien coach du Stade Rennais, avec qui il a remporté la Coupe de France en 2019.

En Alsace, Stéphan a hissé le Racing à la sixième place de Ligue 1 lors de sa première année, ratant une qualification européenne de peu. Mais il n’a pas réussi à confirmer cette saison et les dirigeants strasbourgeois ont donc préféré l’écarter en début d’année alors que l’équipe pointait à la 19e place. Aujourd’hui, Stéphan se verrait bien par exemple du côté de l’AS Monaco, qui vient de se séparer de Philippe Clement. "Est-ce que c’est un club qui pourrait me correspondre ? Complètement, c’est un club qui m’intéresserait évidemment", a-t-il indiqué sur RMC.