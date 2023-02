Mercato: Gusto explique pourquoi il a décidé de rester à l’OL en prêt avant de rejoindre Chelsea

Dans l’émission Téléfoot dimanche sur TF1, l’arrière droit de l’Olympique Lyonnais, Malo Gusto, est revenu sur son transfert à Chelsea et les raisons qui l’ont poussé à rester à Lyon en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Mercato hivernal mouvementé pour Malo Gusto. Le jeune arrière droit de l’Olympique Lyonnais (19 ans) s’est engagé jusqu’en 2030 avec Chelsea. Un sacré challenge pour celui qui était en contact avec les Blues depuis quelque temps. "J'ai signé là-bas pour jouer et m’imposer", annonce-t-il ce dimanche dans l’émission Téléfoot. Mais avant de fouler la pelouse de Stamford Bridge, l’ambitieux Malo Gusto restera à l’OL, en prêt, jusqu’à la fin de la saison. Après une première partie de championnat décevante, il ne voulait pas quitter le navire en pleine tempête.

Les Bleus dans un coin de sa tête

"On n’est pas là où on doit être en championnat. On doit aussi regagner le cœur de certains supporters. Ça me tenait à cœur de rester et de rendre ce que mon club formateur m’a donné." Revenir au premier plan pour sauver la saison de son club formateur et aussi, pourquoi pas, pour découvrir les Bleus, lui qui compte sept capes avec les Espoirs et qui a gouté à toutes les sélections de jeunes : "C’est dans un coin de ma tête, confie-t-il en précisant qu’il n’a eu jusqu’à présent aucun contact avec Didier Deschamps. Ça viendra quand ça viendra. Je ne me mets pas spécialement de pression par rapport à ça. J’essaie de jouer mon jeu. Quand je le mériterai, j’y serai."