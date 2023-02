EN DIRECT - Mercato: Gallardo refuse Leeds, des détails à régler pour la prolongation de Giroud

La prolongation d'Olivier Giroud (36 ans) à l'AC Milan se rapproche mais n'est pas encore actée. Selon Sky Sport Italia, l'entourage du Français a rencontré les dirigeants lombards jeudi et les deux parties ont avancé sur l'idée d'un nouveau contrat d'un an même s'il reste encore des détails à régler. Ceux-ci concernent le salaire du joueur qui réclame 3,7 millions d'euros par an, plus des bonus alors que le club lui en proposerait 3,5. Selon le journal italien, un accord n'est toutefois plus très loin.