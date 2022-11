Mercato: Todibo prolonge avec l'OGC Nice jusqu'en 2027

Le défenseur central Jean-Clair Todibo, 22 ans, a prolongé avec Nice jusqu'en juin 2027 ce dimanche. Arrivé lors du mercato hivernal de janvier 2021 en provenance du FC Barcelone, il était sous contrat jusqu'en 2026.

Le défenseur central de l'OGC Nice, Jean-Clair Todibo, 22 ans, a prolongé son contrat jusqu'en juin 2027, a annoncé dimanche le club azuréen. Arrivé à Nice en prêt de Barcelone lors du mercato hivernal de janvier 2021, l'ancien Toulousain avait rapidement conquis les supporteurs et la direction technique du club niçois.

"Il est très performant, et a encore un potentiel énorme à exploiter"

Le club avait levé alors l'option d'achat, évaluée à 8,5 millions d'euros, auprès du club catalan, et Todibo avait signé un contrat jusqu'en juin 2026 avec les Aiglons. Cette prolongation de contrat de Todibo, qui souhaite s'inscrire dans "la durée" à Nice, où il dit se sentir chez lui, est le premier acte fort du nouveau duo de dirigeants du club niçois, Fabrice Bocquet, directeur général, et Florent Ghisolfi, directeur sportif.

"J’avais dit que j’étais venu pour durer, je ne me suis pas trompé", souligne le jeune défenseur sur le site web du club. "Le projet était déjà très ambitieux à mon arrivée, on sent qu’il cherche encore à passer un cap supplémentaire. Ça me conforte dans ma position. Je prends énormément de plaisir, et je suis là pour grandir."

Depuis son arrivée à l’hiver 2021, l’ancien des Lilas a déjà pris part à 77 matchs (2 buts), dont 40 au cours de l’exercice 2021-22 où le club termina avec la co-meilleure défense de L1.

"Je me sens chez moi"

Des performances qui en font l’un des Rouge et Noir les plus appréciés. "Avec les supporters, ça s’est fait naturellement", apprécie-t-il. "Au début, avec le COVID, c’était compliqué, on jouait à huis clos. Mais il y avait déjà de l’attachement. Et dès que le public a pu retrouver les tribunes et pousser l’équipe de la voix, il y en a eu encore plus. C’est pour cela que je joue au football. Je suis venu pour quelque chose, et je fais de mon mieux pour rendre cette histoire la plus belle possible". Sa prolongation? "Je suis très content, très fier. Ici, je me sens chez moi."

"Jean-Clair correspond à l'identité que nous souhaitons dans notre projet, en termes de qualités footballistiques et d'état d'esprit. Il est très performant, et a encore un potentiel énorme à exploiter", a ajouté Ghisolfi.