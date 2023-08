Metz – Marseille : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Ce week-end, le championnat de Ligue 1 Uber Eats reprend ses droits. Parmi les 9 affiches de la journée, l'OM se déplace à Metz. Voyons sans plus attendre comment suivre le match.

Pour suivre cette rencontre de la deuxième journée entre Metz et Marseille, rendez-vous ce vendredi dès 21 heures sur les antennes d’Amazon Prime Vidéo.

Il s’agit du diffuseur principal puisque 7 des 9 rencontres de Ligue 1 Uber Eats sont sur la chaine Amazon à chaque journée dont la première affiche programmée le vendredi soir.

Marseille veut confirmer son classement

Après une élimination cruelle en Ligue des Champions aux tirs aux buts par le club grec du Panathinaïkos, les joueurs de l’OM auront à cœur de se racheter. Et par la même occasion d’enchaîner dans la lignée d’une première journée conclut par une victoire à domicile face à Reims grâce à un but de Vitinha à l’approche du dernier quart d’heure de jeu. Pour son retour en Ligue 1, Metz n’a pas été épargné. Le club lorrain a été sèchement battu sur la pelouse de Rennes en ouverture du championnat. A l’heure d’entamer cette seconde journée, le club messin occupe la dix-huitième et dernière position du classement. En cas de victoire, Marseille pourrait s’emparer de la tête du classement en attendant les autres rencontres de la journée. De son côté, Metz entend relever la tête après ce premier revers. Pour le club lorrain, l’objectif de la saison sera le maintien.

Comment suivre Metz – OM ?

Cette affiche entre Metz et Marseille est donc à suivre sur Amazon Prime Vidéo. Mais pour pouvoir accéder à la rencontre, vous devrez disposer de deux abonnements distincts. Le premier, à Amazon Prime, qui permet d’accéder à l’offre de contenu du groupe. Proposée à 6,99 euros par mois et sans engagement de durée, cette offre est la seule qui permet d’accéder à Prime Vidéo. Pour pouvoir suivre les rencontres de Ligue 1 Uber Eats, il est ensuite nécessaire de souscrire au Pass Ligue 1, proposé au tarif de 14,99 euros par mois et sans engagement de durée.

