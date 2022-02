Metz-OM: le retourné exceptionnel de Milik, qui n'était pas titulaire

Sur le banc au coup d'envoi du match de l'OM à Metz (2-1) ce dimanche, en clôture de la 24e journée de Ligue 1, Arkadiusz Milik a claqué un retourné splendide pour donner la victoire aux Marseillais.

Y a-t-il plus belle manière de répondre que celle-ci? Sur le banc au coup d'envoi de Metz-OM, dernière rencontre de la 24e journée de Ligue 1, Arkadiusz Milik a offert la victoire à son équipe (2-1). Son but? Tout simplement un enchaînement contrôle poitrine-retourné dos au but, à la 82e minute... six minutes après son entrée en jeu.

Cinquième réalisation de l'attaquant polonais en championnat cette saison, lui qui en compte déjà 14 toutes compétitions confondues. Un bijou qui sort en prime les Marseillais du piège messin. Car si Cédric Bakambu - aligné d'entrée par Jorge Sampaoli avec Bamba Dieng - avait ouvert le score à la 26e, Maïga avait égalisé à la 52e. Et la situation semblait se compliquer pour les Phocéens.

"Il y a des choses que je ne comprends pas"

"Je ne marque pas à chaque fois mais je suis heureux de l'avoir fait aujourd'hui et d'avoir aidé mon équipe à gagner. Les trois points, c'était le plus important", s'est réjoui le buteur héroïque au micro d'Amazon. Avec un mot sur son statut de remplaçant en début de match: "Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon travail. C'est tout."