Monaco-Brest en direct : penalty raté pour Ben Yedder

Pas de changement pour Kovac

Pour ce match, Niko Kovac aligne le même onze que contre le Paris Saint-Germain. Badiashile, Maripan et Disasi composent le défense à trois. Caio Henrique et Aguilar sont les pistons. Tchouameni et Fofana en double-pivot. Volland et Diop en soutien de Ben Yedder.