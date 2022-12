Monaco: la Lamborghini d'Embolo détruite dans un accident de la route

De retour à Monaco pour préparer la reprise après le Mondial, Breel Embolo a vu sa Lamborghini être sérieusement endommagée dans un accident de voiture.

Plus de peur que de mal pour les automobilistes impliqués dans l'accident, dont faisait partie l'attaquant star de la Nati et de l'AS Monaco Breel Embolo. Dans la nuit du 17 au 18 décembre, la Lamborghini de Breel Embolo s'est retrouvée accidentée dans les rues de la Principauté. Mis à part la Lamborghini du joueur, une Ferrari jaune et une Nissan blanche étaient aussi impliquées dans l'accident.

Un témoin a raconté à Blick que le conducteur de la Nissan a grillé un stop avant de percuter la Lamborghini de l'international suisse (63 sélections) qui circulait sur la route principale. Les commentaires sous la vidéo font écho à cette version. L'accident se serait produit entre les deux véhicules et la Nissan aurait terminé sa course dans une Ferrari qui était garée à proximité.

Breel Embolo a depuis rejoué

La police n'a pu que confirmer aux différentes sources que cela s'était passé à Monaco, sans donner plus de précisions sur l'identité des conducteurs. Un employé d'un concessionnaire automobile local a également confirmé l'accident. "Nous ne savons pas qui est fautif. C'était la nuit et le point de passage n'est pas facile à conduire", a t-il témoigné à 20 Minutes. Un tel accident arrive souvent ici à Monaco à cet endroit, c'est un endroit accidentogène."

Breel Embolo a disputé mercredi les 69 premières minutes de la rencontre amicale de Monaco contre Leeds (4-2). Il a eu le temps d'inscrire un doublé, signe que tout va pour le mieux de son côté, après la claque subie au Mondial face au Portugal (1-6).