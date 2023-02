Monaco - Nice : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

C’est l’une des affiches les plus attendues de cette 25e journée de championnat. Les Aiglons se déplacent à Monaco pour un derby 100 % méditerranéen ! Vous souhaitez savoir à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Monaco – Nice en direct ? C’est par ici !

Le choc AS Monaco – OGC Nice est diffusé ce dimanche 26 février sur la chaîne CANAL+ FOOT. En septembre dernier, les deux clubs se sont séparés sur une victoire des Monégasques (0-1). Depuis, Monaco accumule les réussites en championnat, et prend désormais la troisième place du classement avec 50 points, 15 victoires et 53 buts inscrits.

Ainsi, les hommes de Philippe Clément ont l’occasion de réduire l’écart avec le PSG, et de passer l’Olympique de Marseille. Cependant, Monaco sort tout juste du match retour des barrages de l’UEFA Europa League. Quant à Nice, les Aiglons n’ont connu aucune défaite en 7 matchs, ce qui leur permet de se placer en huitième position, avec 38 points. Les joueurs de Didier Digard sont donc à 5 points des places européennes. En plus, les Niçois n’ont encaissé que 21 buts cette saison, et signent la deuxième meilleure performance de Ligue 1. Par ailleurs, après avoir battu Marseille (1-3) et Lens (0-1), c’est l’occasion pour les Niçois d’obtenir une nouvelle victoire contre une équipe du top 5. Voici comment assister au choc Monaco – Nice, en direct ce dimanche !

Match Monaco – Nice en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce dimanche 26 février, retrouvez en direct le match Monaco – Nice sur la chaîne CANAL+ FOOT. Les joueurs s’affrontent sur la pelouse du stade Louis II, à partir de 17 heures 05. L’arbitre Benoît Bastien a été désigné pour l’occasion. Vous pouvez assister aux plus belles affiches de la Ligue 1 Uber Eats via l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT avec engagement de 24 mois, au prix de 34, 99 euros par mois pendant douze mois, puis 45, 99 euros par mois.

