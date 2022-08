Monaco-Rennes: Mandanda aurait-il dû être exclu pour sa sortie très litigieuse sur Embolo?

Steve Mandanda a frôlé le carton rouge ce samedi, lors du match de Ligue 1 entre Monaco et Rennes. Auteur d'une sortie litigieuse au point sur Breel Embolo, le gardien rennais s'est rattrapé juste derrière en sortant le penalty d'Alex Disasi.

La tête basse, il est allé voir l'arbitre pour échanger quelques mots, tandis que plusieurs Monégasques entouraient l'homme au sifflet en réclamant une expulsion: Steve Mandanda savait sans doute, à ce moment-là, qu'il venait d'échapper de peu au carton rouge. Le VAR ne corrigera finalement pas la décision de Jérémie Pignard.

La sortie litigieuse de Mandanda lors de Monaco-Rennes, le 13 août 2022 © Capture écran Amazon

Le gardien du Stade Rennais, arrivé libre cet été en provenance de l'OM, a signé une sortie très litigieuse dans sa surface, au poing, repoussant le ballon avant d'heurter assez violemment la tête de Breel Embolo, qui s'est effondré au sol.

Il sort d'abord sur le ballon

Fallait-il sortir le carton rouge pour Mandanda? Certains compareront peut-être l'action à la sortie très dangeureuse d'Anthony Lopes lors du match d'ouverture de la saison entre l'OL et Ajaccio. Il semble tout de même assez évident, sur le cas rennais, que le gardien sort bien sur le ballon, sans intention de faire faute. D'ailleurs, il touche la balle avant de heurter son adversaire.

"Il pourrait mériter un carton rouge mais quand on revoit bien l'action, Mandanda suit le ballon du regard et ne voit pas arriver Embolo. Pareil pour le joueur, il regarde où va le ballon. A partir de là, il y a un choc qui est terrible", résume Manuel Amoros sur RMC. Le caractère involontaire du geste et surtout le fait qu'il sorte bien sur le ballon aura sans doute permis d'éviter la pire sanction pour Steve Mandanda, qui a écopé d'un carton jaune. Derrière, le gardien s'est rattrapé... en sortant le penalty mal tiré d'Axel Disasi. A noter que Mandanda est sorti à la mi-temps.