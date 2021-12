Monaco: saison terminée pour Krépin Diatta, opéré des croisés avec succès

L'attaquant sénégalais de l'AS Monaco Krépin Diatta (22 ans), opéré d'une lésion du ligament antérieur du genou gauche ce lundi, ne rejouera plus cette saison sous le maillot du club de la Principauté.

Krépin Diatta a subi en ce début d'après-midi une opération pour réparer son LCA (ligament croisé antérieur) du genou gauche, à l'hôpital Lyon Mermoz de Lyon. Et tout s'est bien déroulé. Conséquence immédiate et à long terme: il sera bien éloigné des terrains pour les prochains mois, sa saison 2021-2022 est d'ores et déjà terminée. L'international sénégalais va donc manquer la Coupe d'Afrique des nations.

Blessé face à Lille le 19 novembre dernier, sur un choc avec le latéral gauche Domagoj Bradaric (2-2) après avoir réduit l'écart (son premier but en Ligue 1 cette saison), Krépin Diatta avait consulté le chirurgien Bertrand Sonnery Cottet du centre orthopédique Paul Santy de Lyon. Il va entamer sa rééducation au sein de son club à Monaco.

Une longue liste de pépins physiques cette saison

"Il semble que ce sera très long et qu'il sera absent de longues semaines, craignait déjà Niko Kovac le 24 novembre dernier, moins d’une semaine après la blessure de son joueur. On est très triste pour lui. Mais il est très fort mentalement et va revenir plus fort. Depuis son arrivée, il a eu des bons moments mais aussi de nombreux pépins physiques. On l'attendra et on sera derrière lui."

Victime d’une commotion cérébrale en début de saison, ce qui lui était déjà arrivé trois ans auparavant, Diatta a aussi manqué à son club plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville. Une tuile supplémentaire en un laps de temps très court pour ce joueur qui n’est décidément pas épargné par les pépins physiques, plus ou moins graves. Cette dernière blessure est toutefois la plus importante de la carrière professionnelle de ce jeune joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2025 avec l’ASM.