Monaco-Lille: l'ASM arrache un point, de gros regrets pour le LOSC

Jonathan David a eu beau marqué un doublé ce vendredi en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, son équipe de Lille s'est contentée d'un nul à Monaco (2-2). En infériorité numérique, les Monégasques ont égalisé grâce à Krépin Diatta et Wissam Ben Yedder.

Du bon pendant près de 40 minutes et du moins bon ensuite. Voilà ce qu’il faut retenir du déplacement de Lille sur la pelouse de Monaco. A quatre jours de jouer une partie de leur avenir européen contre Salzbourg en Ligue des champions, les Dogues ont réalisé un bon match mais se sont finalement contentés d’un résultat nul logique (2-2). Bien mieux rentrés dans leur match, les Lillois ont d’abord montré de belles choses avant de se relâcher et d’avoir du mal à gérer le gros réveil de l’ASM.

"C’est vrai il y a beaucoup de déception. Ils sont revenus au score, ils ont recollé. Nous avons eu les occasions mais on n’a pas su finir. On va relever la tête, au moins on a pris un point, a lancé Isaac Lihadji au micro d’Amazon. On va continuer à enchaîner. On avait la victoire au bout des pieds. On va relever la tête et travailler. J’espère qu’au prochain match on va réussir à tout donner pour gagner."

>> Monaco-Lille (2-2)

David plus fort que Mbappé et Laborde

Auteur d’un bon début de saison en Ligue 1, Jonathan David a confirmé sa belle forme du moment. En l’espace de quelques minutes, le Canadien s’est offert un doublé contre Monaco. Après une faute de Strahinja Pavlovic sur Xeka, l’attaquant de 21 ans a tranquillement transformé son penalty et pris Alexander Nubel à contre-pied (0-1, 5e).

Pas le temps de souffler que l’ancien joueur de La Gantoise a doublé la mise. Servi d’une belle louche par Tiago Djalo, Jonathan David a parfaitement profité de l’attentisme des défenseurs monégasques pour s’offrir son troisième doublé dans l’élite après ceux contre Strasbourg et l’OM (0-2, 9e).

Avec déjà dix buts en 14 apparitions en L1, le Canadien se trouve désormais seul toute en haut du classement des meilleurs buteurs du championnat. Derrière le Lillois, Gaëtan Laborde est à deux unités alors qu’un quatuor Bayo-Delort-Diallo-Khazri pointe à trois longueurs.

S’il a aussi délivré six passes décisives, le double tenant du titre de meilleur buteur Kylian Mbappé est pour l’instant bloqué à six buts et laisse Jonathan David s’envoler en tête du classement. Le match de l’international canadien aux 23 sélections est toutefois soumis à un petit bémol: un face-à-face perdu avec Alexander Nubel où il a probablement joué trop facile à quelques minutes de la mi-temps.

Diatta a réveillé l’ASM, Ben Yedder en sauveur

A cet instant du match et alors que Lille menait sereinement de deux buts face à des Monégasques apathiques, le raté de Jonathan David n’a pas semblé avoir une grosse importance. Sauf que voilà, trois minutes après ce duel raté de l’attaquant nordiste, Krépin Diatta a réduit l’écart d’une belle frappe au ras du poteau (1-2, 41e). Un véritable tournant dans ce match jusque-là bien maîtrisé par les protégés de Jocelyn Gourvennec.

Pas inspiré avant ce but, en jour de fête nationale à Monaco, le club du Rocher a peiné à se mettre en jambes. Mais le but de Krépin Diatta a tout changé. Revenus avec de meilleures intentions après la pause, les partenaires d’Aurélien Tchouaméni ont clairement dominé la deuxième période. Sans Wissam Ben Yedder, laissé sur le banc en début de match, ils ont eu du mal à conclure.

Entré en jeu pour le dernier quart d’heure à la place d’un Myron Boadu encore décevant, l’attaquant des Bleus a finalement vu Pavlovic se faire exclure puis a égalisé d’une frappe sèche au premier poteau qu’Ivo Gbric n’a pu que dévier (2-2, 83e).

Si le résultat nul semble des plus logiques puisque chaque équipe a dominé une période de ce match, il n'arrange personne. Avant la Ligue des champions, Lille reste douzième et ne bascule dans la premmière moitié de tableau. Idem pour Monaco, toujours septième de Ligue 1, et qui manque son billet pour le top 5 avant le reste de cette 14e journée.